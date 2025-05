Guaratinguetá conquista medalhas na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No último sábado, dia 17 de maio, a cidade de Guararema sediou a Copa São Paulo de Ginástica Rítmica – categoria Juventude. Representando com orgulho o município de Guaratinguetá, as ginastas Rafaela Alvez e Isabella Almeida brilharam na competição, acompanhadas pelas técnicas Carol Nogueira e Ana Laura Reis.

Competindo entre as melhores do estado, as atletas garantiram ótimos resultados e reforçaram a força da ginástica rítmica local no cenário paulista.

Na categoria Juvenil Elite, considerada o nível mais alto da modalidade no estado, Rafaela Alvez conquistou a medalha de bronze na prova com o aparelho bola, demonstrando técnica, precisão e talento.

Já na categoria Juvenil Nível 2, Isabella Almeida também se destacou, alcançando a quarta colocação no individual geral, além de conquistar medalha de bronze no aparelho bola e o quinto lugar no aparelho maças.

Os resultados reforçam o crescimento e o destaque da ginástica rítmica de Guaratinguetá, que segue ganhando espaço e reconhecimento nas competições estaduais.