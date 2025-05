Grêmio x CSA, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

O jogo entre Grêmio x CSA marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Grêmio que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Náutico

Noticias do CSA

Grêmio x CSA: Onde Assistir, Horário e Tudo Sobre o Jogo de Volta da 3ª Fase da Copa do Brasil 2025

ASSISTIR Cruzeiro x Corinthians SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (20/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Náutico x São Paulo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

A terceira fase da Copa do Brasil 2025 chega ao seu momento decisivo com o confronto entre Grêmio x CSA, que promete fortes emoções. A partida de volta entre os dois clubes será disputada nesta terça-feira, 20 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances poderão assistir com exclusividade pelo Amazon Prime Video, serviço de streaming que adquiriu os direitos de transmissão da competição nesta fase.

Situação do confronto

No jogo de ida, realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o CSA surpreendeu ao vencer por 3 a 2, conquistando uma importante vantagem no confronto. O resultado obriga o Grêmio a vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por dois gols ou mais para se classificar diretamente às oitavas de final da competição.

O duelo ganha contornos ainda mais dramáticos para os gremistas, que atuam diante da sua torcida em busca de reverter o resultado e manter vivo o sonho do hexacampeonato da Copa do Brasil. Já o CSA tenta fazer história e eliminar um dos gigantes do futebol nacional, garantindo sua vaga entre os 16 melhores times da competição.

Onde assistir Grêmio x CSA ao vivo

O jogo será transmitido ao vivo e com exclusividade no Amazon Prime Video, plataforma que tem se consolidado como um dos principais veículos para acompanhar jogos da Copa do Brasil. A Amazon detém os direitos de exibição de diversas partidas do torneio, e nesta fase, o confronto entre Grêmio e CSA é um dos destaques da programação.

Athletico-PR x Brusque, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Vasco x Operário, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Além do Prime Video, outras partidas da terceira fase da Copa do Brasil também estão disponíveis nos canais SporTV (TV fechada) e no Premiere (pay-per-view). Já a TV Globo, responsável pela transmissão em TV aberta, só começará a exibir os jogos a partir das oitavas de final, conforme informado pelo grupo.

Expectativa para o jogo

Com um elenco recheado de nomes experientes e promessas da base, o Grêmio aposta na força da Arena para reverter a desvantagem. A equipe treinada por Renato Portaluppi contará com o apoio de mais de 40 mil torcedores para pressionar desde os primeiros minutos. Jogadores como Cristaldo, Diego Costa e Villasanti devem ser decisivos para a missão gremista.

Do lado alagoano, o CSA, comandado por Christian de Souza, aposta na boa organização tática e no poder ofensivo demonstrado no primeiro jogo. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, jogando por uma bola e aproveitando os espaços deixados pelo adversário. Nomes como Gabriel Taliari e Alisson Cassiano são esperanças do time azulino para surpreender fora de casa.

Caminho para as oitavas

A Copa do Brasil 2025 continua sendo um dos torneios mais democráticos e emocionantes do calendário nacional, reunindo equipes de todas as regiões e divisões do país. Com 32 clubes ainda na disputa, a terceira fase é o último obstáculo antes da entrada na fase de oitavas, onde os jogos passam a ter ainda maior visibilidade e premiação.

Avançar de fase representa não apenas prestígio esportivo, mas também relevante retorno financeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui valores milionários por fase, o que torna cada jogo decisivo também fora de campo.

Conclusão

O duelo entre Grêmio x CSA pela Copa do Brasil 2025 é uma oportunidade imperdível para os fãs do futebol brasileiro. Com transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, o jogo promete emoção do início ao fim e pode redefinir o rumo de ambos os clubes na temporada. Não perca: terça-feira, 20 de maio, às 21h30, direto da Arena do Grêmio.

Tags: Grêmio x CSA ao vivo, onde assistir Grêmio hoje, Copa do Brasil 2025, Prime Video Copa do Brasil, transmissão Grêmio CSA, horário do jogo Grêmio, Arena do Grêmio, CSA na Copa do Brasil, Grêmio na Copa do Brasil, Amazon Prime futebol

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net