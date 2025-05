GCM recolhe duas motocicletas durante patrulhamento preventivo no domingo (18) – Agência de Notícias

Durante patrulhamento preventivo, a Guarda Civil de Sorocaba (GCM) de Sorocaba, no domingo (18), localizou e recolheu duas motocicletas que estavam abandonadas. Uma delas encontrava-se sobre a ciclovia no Jardim Nova Esperança, Zona Oeste da cidade, e a outra em área de mata no Jardim Santa Catarina, na Zona Norte.

O primeiro caso foi às 6h10, na Rua Paula Mayer Cattini, no Jardim Nova Esperanca. A moto Yamaha YZF R15, de cor cinza/azul e sem placa, estava estacionada sobre a calçada, escondida junto à lateral de um caminhão na rua. Ao consultar a numeração do chassi em banco de dados da polícia, foi constatado que o veículo é zero quilômetro e possui somente nota fiscal

Há a suspeita de que essa motocicleta tenha sido furtada de dentro de residência, o que será apurado pela Polícia Civil. Por não ter registro de queixa de crime, a GCM solicitou a remoção administrativa do veículo para o pátio de apreensão, devido à infração de trânsito constatada.

Às 13h25, a GCM localizou a outra moto, abandonada entre os arbustos de uma área de mata na Rua Sinhorinha Antunes Martins, no Jardim Santa Catarina. A Honda, modelo CG-160 Start, estava sem placa e, pela numeração do chassi, ficou confirmado que era produto de furto que aconteceu na madrugada anterior. O veículo foi levado ao Plantão da Polícia Civil e depois liberado à proprietária.