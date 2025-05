Fundart inicia preparativos Festa de São Pedro Pescador 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura (Fundart) deu início aos preparativos para a 102ª edição da tradicional Festa de São Pedro Pescador, que acontece de 26 a 29 de junho, na Praça de Eventos da avenida Iperoig. Como parte da programação, já estão abertas as inscrições para dois concursos culturais que integram a festividade: o Concurso Rainha dos Pescadores e o Concurso de decoração de Barcos e Canoas da Procissão Marítima.

Concurso Rainha dos Pescadores

Mulheres maiores de 18 anos, residentes em Ubatuba, podem se inscrever até 11 de junho, presencialmente na sede da Fundart (Praça Nóbrega, 54 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. As interessadas devem entregar envelope lacrado com ficha de inscrição, documentos e declarações exigidas em edital disponível no site da Fundart e no Diário Oficial do Município.

Apenas as 20 primeiras inscrições com documentação completa serão aceitas. O concurso será realizado no dia 26 de junho, às 20h30, na Praça de Eventos, e premiará as vencedoras com valores entre R$ 500 e R$ 1.000. As eleitas também participam de atividades oficiais da festa, como a procissão, corrida de canoas e cerimônias de premiação.

Concurso de Decoração de Barcos e Canoas

Moradores de Ubatuba proprietários de embarcações podem participar do concurso que celebra a beleza e o simbolismo da tradicional procissão marítima. As inscrições podem ser feitas até 26 de junho na Fundart ou, excepcionalmente, no dia 29, até uma hora antes do início da procissão, na Ilha dos Pescadores. É necessário apresentar ficha de inscrição, documento com foto, comprovante de residência e dados bancários.

As embarcações serão avaliadas por uma comissão julgadora nos critérios de originalidade, harmonia estética, representatividade cultural e religiosa, acabamento e envolvimento comunitário. Os prêmios variam de R$ 3.000 a R$ 1.000 na categoria barcos e de R$ 800 a R$ 200 na categoria canoas.

Ambos os concursos reforçam o valor das tradições caiçaras e a importância da participação popular na celebração do padroeiro dos pescadores. Mais informações e editais completos estão disponíveis no site da Fundart: www.fundart.com.br.