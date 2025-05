Franca x Pinheiros ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS NBB HOJE (21)

Franca x Pinheiros: Tudo Sobre o Decisivo Jogo 5 das Quartas do NBB 2024/2025

A emoção está garantida em Ribeirão Preto e região nesta quarta-feira (21), quando Franca e Pinheiros duelam no Jogo 5 das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. A partida será disputada às 19h, no tradicional Ginásio Pedrocão, com transmissão ao vivo pelo sportv. O confronto é aguardado com grande expectativa, principalmente pelos torcedores do Franca, que contam com o fator casa para buscar a vaga na semifinal contra o Flamengo.

A série, marcada por muito equilíbrio, está empatada em 2 a 2. Após abrir vantagem no primeiro jogo e conquistar uma vitória expressiva por 89 a 76 em São Paulo, o Franca viu o Pinheiros reagir, vencer fora de casa e depois igualar a série novamente ao triunfar no último domingo por 72 a 66. Agora, tudo será decidido em um único jogo, e o clima no Pedrocão promete ser de final.

Pinheiros Surpreende e Força Jogo 5

Na partida mais recente, realizada no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, o Pinheiros demonstrou força, inteligência tática e muita resiliência para superar o Franca nos minutos finais. O destaque da partida foi Sloan, que anotou 28 pontos e liderou o time da capital com maestria. Do lado do Franca, Georginho e Lucas Dias marcaram 13 pontos cada, com Lucas ainda somando 11 rebotes e alcançando um duplo-duplo.

O jogo foi bastante equilibrado, com defesas sólidas e ataques eficientes em momentos distintos. A pontuação baixa do primeiro quarto (13 a 11 para Franca) refletiu o estilo mais físico e defensivo adotado pelas equipes. No último quarto, o Pinheiros soube aproveitar os erros do adversário, especialmente nos lances livres, para garantir a vitória e empatar a série.

Expectativa Máxima no Pedrocão

Franca é conhecido por sua força jogando em casa e, mais uma vez, aposta no apoio da torcida para fazer a diferença. A diretoria inclusive colocou ingressos promocionais à venda até esta terça-feira (20), com o objetivo de lotar o ginásio e transformar o Pedrocão em um verdadeiro caldeirão.

Helinho Garcia, técnico do Franca, alertou para a queda de rendimento ofensivo da equipe nos últimos jogos e enfatizou a necessidade de ajustes, especialmente na pontaria e aproveitamento de arremessos. O treinador busca recuperar o nível de excelência que levou a equipe a campanhas brilhantes nas últimas edições do NBB.

Próximo Desafio: Flamengo nas Semis

Quem vencer o Jogo 5 entre Franca e Pinheiros garantirá um lugar nas semifinais do NBB e enfrentará o poderoso Flamengo, que já assegurou sua vaga após eliminar o São Paulo. Na outra chave, Bauru e Minas também disputam um lugar na grande decisão.

Conclusão

O basquete nacional está prestes a testemunhar mais um capítulo épico entre dois clubes tradicionais e combativos. Com rivalidade crescente e jogos decididos nos detalhes, Franca e Pinheiros protagonizam uma das séries mais emocionantes desta edição do NBB. O Jogo 5, em Franca, promete ser uma verdadeira batalha, com emoção do início ao fim.

Fique ligado e não perca: Franca x Pinheiros, quarta-feira (21), às 19h, com transmissão ao vivo no sportv.

