Flamengo x Botafogo-PB, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (21/05)

O jogo entre Flamengo x Botafogo-PB marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Flamengo que vai buscar a vitória em seus domínios.

Flamengo x Botafogo-PB pela Copa do Brasil 2025: Tudo sobre o jogo, onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo-PB voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. Com a vantagem de 1 a 0 construída na ida, disputada no Castelão (MA), o Flamengo joga por um empate para avançar às oitavas de final. Já o Botafogo-PB precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a vaga no tempo normal. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Onde assistir Flamengo x Botafogo-PB ao vivo

A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video. O torcedor também poderá acompanhar todos os lances em tempo real pelo ge.globo, além de ouvir a narração completa na CBN. Essa cobertura ampla reforça o grande interesse gerado pelo confronto entre um gigante da Série A e uma equipe tradicional do Nordeste.

Momento das equipes

O Flamengo, comandado pelo técnico Filipe Luís, tem priorizado o Campeonato Brasileiro, e deve mais uma vez ir a campo com uma equipe alternativa. O time rubro-negro venceu apenas dois dos últimos cinco jogos e vem de empate sem gols com o Botafogo pelo Brasileirão. A estratégia de rodar o elenco busca preservar os titulares para compromissos mais exigentes na temporada.

Já o Botafogo-PB chega ao duelo em seu pior momento no ano. A equipe paraibana acumula seis partidas sem vencer, incluindo o empate por 1 a 1 com o Maringá pela Série C, na estreia do novo técnico Márcio Fernandes, que substituiu Antônio Carlos Zago. Ainda em transição tática, o Belo aposta todas as fichas no confronto contra o Flamengo para tentar surpreender no Maracanã.

Escalações prováveis

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e De Arrascaeta; Michael, Juninho e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Silvinho e Denilson. Técnico: Márcio Fernandes.

Arbitragem

Árbitro principal: Lucas Paulo Torezin (CBF/PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (CBF/PR)

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF/PR)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (CBF/RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (CBF/GO)

Preparação do Botafogo-PB no Rio

O Belo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de segunda-feira (19). Os treinamentos aconteceram nos CTs do Fluminense e do Vasco, com sessões intensas focadas em compactação defensiva e jogadas de contra-ataque, principais armas para surpreender o Flamengo em seus domínios. Após a partida, a delegação volta para João Pessoa e segue sua preparação visando o confronto contra o Retrô pela Série C.

Este duelo entre Flamengo x Botafogo-PB não apenas mexe com as torcidas, mas reforça a importância da Copa do Brasil como espaço de visibilidade e disputa intensa entre clubes de diferentes divisões.

