Diálogos sobre Folclore terá webinar nesta quarta

Pensar os saberes e as práticas pedagógicas que vão além das salas de aula é o objetivo da webinar que o Museu do Folclore de São José dos Campos realizará nesta quarta-feira (21), das 19h30 às 21h. A atividade integra a programação do projeto Diálogos sobre Folclore 2025, que tem como tema “Re-conhecendo: Patrimônio Imaterial e Educação em Diálogo”.

O encontro abordará o tema “Patrimônio Imaterial e Educação: Saberes que Transformam” e contará com as presenças da educadora Lilian Pacheco e do pesquisador e contador de histórias Márcio Caires.

A transmissão será pelo Google Meet e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Sympla.

Programação

A programação do projeto ainda prevê uma reunião aberta no dia 28, das 14h às 16h, onde será realizado um levantamento e avaliação de propostas temáticas para o Mês do Folclore, que deverá acontecer em agosto e setembro.

Também está prevista, sem data definida, uma “Vivência de Repertórios Culturais para Educadores”, com a proposta de troca de saberes onde a arte-educação se encontra com a cultura popular. A intenção é trabalhar repertórios e reflexões sobre práticas pedagógicas inspiradas nas tradições populares, com foco nas cantigas e brincadeiras que podem dinamizar aulas e fortalecer a interação com os alunos.

Os interessados devem fazer agendamento com o Setor Educativo do Museu do Folclore pelo WhatsApp: (12) 99686-0526.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Suas dependências funcionam desde 1997 na região norte, em Santana, no Parque da Cidade.

