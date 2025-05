Crystal Palace x Wolverhampton ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês, Premier League, HOJE (20/05)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol, a Premier League edição 2024/2025, entre Crystal Palace x Wolverhampton acontece hoje, HOJE (20) às 16 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Crystal Palace x Wolverhampton: Prévia, escalações e prognóstico para o confronto da Premier League

O Selhurst Park será o palco de um duelo interessante entre Crystal Palace e Wolverhampton Wanderers nesta terça-feira, 20 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), pela 37ª rodada da Premier League. O embate coloca frente a frente duas equipes que buscam fechar a temporada com dignidade, e em especial os donos da casa vêm embalados por uma conquista histórica.

Crystal Palace mira novo recorde após título da FA Cup

O Crystal Palace chega para o confronto em clima de festa, após conquistar a FA Cup com uma vitória impressionante sobre o Manchester City por 1 a 0 no último sábado. O título garantiu a equipe londrina na próxima edição da UEFA Europa League e deu novo ânimo ao elenco comandado por Oliver Glasner.

Na Premier League, os Eagles ocupam atualmente a 12ª posição com 49 pontos e ainda podem terminar na 10ª colocação, o que seria o melhor desempenho desde a temporada 2013-14. Uma vitória diante do Wolverhampton deixaria o clube muito próximo de bater o recorde de pontos desde o retorno à elite do futebol inglês.

O desempenho recente também é animador: o Palace vem de duas vitórias consecutivas — incluindo um 2 a 0 sobre o Tottenham — e está invicto há quatro partidas. Como mandante, a equipe soma oito jogos sem perder, com seis vitórias, quatro clean sheets e 15 gols marcados nesse período.

Wolverhampton tenta encerrar jejum ofensivo

Do outro lado, o Wolverhampton busca retomar o bom momento após duas derrotas consecutivas, incluindo um revés por 2 a 0 diante do Brighton. Apesar disso, o desempenho ofensivo nos jogos anteriores havia sido sólido, com 13 gols anotados nos seis confrontos anteriores, incluindo triunfos contra gigantes como Manchester United e Tottenham.

A equipe comandada por Vitor Pereira ocupa a 14ª colocação com 41 pontos e já está livre do rebaixamento, mas ainda busca melhorar sua colocação na tabela. A campanha fora de casa tem sido razoável: quatro vitórias nos últimos cinco compromissos como visitante. No entanto, o retrospecto no Selhurst Park é desfavorável, com cinco derrotas e um empate nas últimas seis visitas.

Prováveis escalações

Crystal Palace:

Henderson; Richards, Lacroix, Lerma; Clyne, Hughes, Kamada, Mitchell; Esse, Sarr; Nketiah.

Com o título recente e o desgaste físico dos titulares, é provável que Glasner opte por poupar alguns nomes importantes como Eze e Mateta. Lesões preocupam a comissão técnica, especialmente no caso de Marc Guehi, Cheick Doucouré e Adam Wharton.

Wolverhampton:

Sa; Doherty, Agbadou, Toti Gomes; Semedo, João Gomes, André, Aït-Nouri; Munetsi, Cunha; Guedes.

Os Wolves seguem desfalcados de nomes como Sam Johnstone, Yerson Mosquera, Enso Gonzalez, Hwang Hee-Chan e Kalajdzic, o que limita as opções ofensivas. Mesmo assim, Matheus Cunha e Gonçalo Guedes devem liderar o ataque em Londres.

Prognóstico: equilíbrio com leve vantagem dos visitantes

Apesar da empolgação com a conquista da FA Cup, o Palace pode entrar em campo com um time alternativo, o que abre espaço para o Wolverhampton explorar sua velocidade e buscar os três pontos. O histórico recente favorece os donos da casa, mas os Wolves vêm demonstrando força fora de casa.

Palpite: Crystal Palace 1 x 3 Wolverhampton Wanderers.

A expectativa é de um jogo aberto, com os visitantes aproveitando o momento de rotação do adversário para surpreender.

Onde Assistir no Brasil?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Star+ (horário de Brasília).

Onde Assistir

Disney plus e ESPN