Copa Popular abre inscrições para categorias adulto e sub-14/16

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A Prefeitura abre nesta quarta-feira (21) as inscrições gratuitas para a Copa Popular de Futsal, categorias adulto e sub14/16 anos, prosseguindo até o dia 16 de junho. Os campeonatos começam no dia 6 de julho.

As inscrições devem ser feitas de forma online, por meio destes links: adulto e sub 14/16.

O torneio adulto será dividido em três divisões, Séries Ouro, Prata e Bronze. As Séries Ouro e Prata terão a participação de 12 equipes em cada, classificadas com base no ranking da terceira edição disputada no ano passado, enquanto que na Bronze não haverá limite de inscrições.

O congresso técnico dos campeonatos, quando serão apresentados o regulamento e a tabela de jogos, acontecerá no dia 26 de junho, às 19h, no auditório do Centro da Juventude.

No ano passado a equipe Madruga foi a campeã da Série Ouro da categoria adulto. Na Prata, o título ficou com a Resenha e Legend’s faturou a categoria Bronze. O campeão e vice das duas séries subiram para a Série Ouro e Prata, respectivamente, na temporada 2025.

O torneio é promovido pela Divisão de Torneios e Competições da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.



