Conferência Municipal LGBT elege delegados para a etapa estadual, que acontecerá em agosto

Com a participação de gestores públicos, lideranças e representantes de movimentos sociais, a 4ª Conferência Municipal LGBT elegeu delegados para a etapa estadual. O evento foi uma realização da Prefeitura de João Pessoa, através do Conselho Municipal das Pessoas LGBTQIAPNB+. A Conferência aconteceu, nesta segunda-feira (19), na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), no bairro de Mangabeira.

A etapa estadual acontecerá nos dias 29 e 30 de agosto na Capital paraibana. Foram eleitos sete representantes da gestão pública e outros sete da sociedade civil. Vão representar o Estado na parte da sociedade civil: Gabi Bevenutty, Ângela Chaves, Vitor Pilato, Leandra Cardoso, Selmi Cabral, Lay Pontes e Odara Sade. Já os delegados que representarão a gestão municipal são: Geraldo Filho, Ezequias Gonçalves, Agatha Borges de Carvalho, Karina Espínola Guedes, Julhanalia Fernandes, Joanderson Sousa Félix e Elaine Pontes.

De acordo com Geraldo Filho, presidente do Conselho e coordenador de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa, com a eleição dos delegados, a missão da Conferência foi cumprida. “Promovemos e participamos de um diálogo muito rico e, dentro de um processo democrático, elegemos os delegados que estarão na próxima etapa, que é a estadual, marcada para ocorrer em agosto próximo”, afirmou.

A votação aconteceu após uma extensa programação que discutiu os avanços e desafios no campo das políticas públicas para a população LGBTQIAPNB+, que começou às 9h e seguiu até 17h.

Além de Geraldo Filho, a abertura do evento contou com a participação de Juliana Dantas, executiva da Secretaria de Mulheres de João Pessoa; Lídia Moura, da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana (SEMDH); Laura Brasil, gerente executiva de Direitos Sexuais LGBTQIAPNB+ da SEMDH; e Felipe Santos, do Conselho Nacional LGBTQIAPNB+.

Palestras – Na sequência, os participantes assistiram à palestra de Michelle Agnoletti, advogada e mestre em Direitos Humanos; e José Cleudo, professor, doutor e ativista LGBTQIAPNB+. Eles falaram sobre o fortalecimento e união de toda a comunidade para que, de fato, a proteção e o direito à cidadania desta população seja cumprida.

“É preciso reforçar a importância do diálogo e construção popular. É isso que faz a política pública ter resultado, no sentido de atender a esse imperativo de igualdade social. Não é pra segmentar, mas congregar. Monitorando sempre como essas políticas são aplicadas ou se estão sendo aplicadas”, afirmou Michelle.

O professor José Cleudo provocou o público e perguntou o que o unia a comunidade. “O que nos une é o amor, é a luta, é a vontade de ver mudanças significativas. Enquanto não tivermos nossos direitos garantidos, vamos continuar a fazer conferências como estas”, disse.

Eixos temáticos – Logo após, os participantes foram divididos em grupos para contribuírem nas discussões e sugestões dos eixos temáticos, que foram: o enfrentamento à violência LGBTQIAPNB+; Trabalho digno e geração de renda à população LGBTQIAPNB+; Interseccionalidade de internacionalização; e Institucionalização da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPNB+.

O evento encerrou com a plenária onde os grupos apresentaram o que foi aprovado nos eixos temáticos, com as propostas que ainda passarão por uma consulta pública e seguirão para a etapa estadual, e com a escolha dos delegados para a Conferência Estadual LGBT.

Para mais informações, pessoas interessadas podem enviar e-mail para [email protected] ou entrar em contato com a Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa pelo número (83) 98730-6036 (WhatsApp).