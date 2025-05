Conferência Municipal de Sorocaba define 31 propostas de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial – Agência de Notícias

Fotos: Matheus Oliveira (Programa de Estágio/Secom)

A 1ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Sorocaba aprovou, no último sábado (17), no Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), 31 propostas, resultado de um amplo processo de discussão. Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Social”, o evento contou com a participação de mais de 150 pessoas, entre autoridades, delegados, convidados e observadores.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Coordenadoria da Igualdade Racial da Secretaria da Cidadania (Secid), e pelo Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Promoção da Igualdade Racial (Compir), com apoio da Associação Ação Periférica e do Núcleo de Extensão, Tecnologia e Cultura da UFSCar, a conferência é a etapa municipal da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapi).

O evento tratou, em um espaço democrático, propostas e estratégias para apontar diretrizes sobre políticas públicas para o combate à desigualdade racial, enfrentamento ao racismo e à violência racial, visando à melhoria da qualidade de vida da população negra.

Participaram da abertura oficial o secretário Jurídico da Prefeitura de Sorocaba, Douglas Domingos de Moraes, que representou o prefeito Rodrigo Manga; a secretária da Cidadania, Ana Cláudia Fauaz; o presidente do Compir, José Adão Neres; a coordenadora da Igualdade Racial da Secid, Viviane Bueno Taveira; a vice-prefeita de Laranjal Paulista (SP), Claudia Martins; e Rayane Proença, representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Sorocaba).

Em seguida, a Dra. Jaqueline Lima Santos e a Ma. Regina Cardoso Silva realizaram a palestra “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Social”, estimulando a todos os presentes para uma escuta ativa, estimulo ao diálogo e a construção coletiva de propostas nos grupos de trabalho.

Já na plenária final, após amplo debate, 31 propostas que abordaram, entre outros assuntos, o combate ao racismo, a garantia de ações afirmativas, a diversidade religiosa, o financiamento de políticas públicas e o acesso à saúde, foram aprovadas e serão levadas para a Conferência Estadual, que ocorrerá no mês de julho, no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).

De acordo com regimento da conferência, em 30 dias, o Relatório Final com a todas as propostas, teses e moções aprovadas serão encaminhadas para os seguintes órgãos: Coordenadoria da Igualdade Racial da Secid, Comissão de Defesa dos Direitos de Comunidade Negra e Promoção de Igualdade Racial da Câmara Municipal de Sorocaba, Comissão de Trabalho Mista para Implementação da Educação para as Relações Étnico Raciais da Secretaria de Educação (Sedu) de Sorocaba, Comissão de Igualdade Racial da OAB Sorocaba e Comissão de Trabalho Mista Viva Nhô João de Camargo.

A programação da Conferência também contou com apresentações culturais do Tambores do Amanhã, Maracatu Terra Rasgada e a Bateria da Escola de Samba Planeta Negro. Mais informações sobre o encontro municipal podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3229-3440 ou pelo e-mail: [email protected].