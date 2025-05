Com melhor estrutura, UPA da Maranduba registra aumento nos atendimentos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Maranduba tem registrado um aumento expressivo no número de atendimentos nos primeiros meses de 2025. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que, somente em janeiro, foram realizados 5.658 atendimentos. Em fevereiro, foram 3.235, em março, 4.285, e em abril, 4.405 – totalizando mais de 17 mil atendimentos

Esse crescimento está diretamente relacionado à transformação do antigo Pronto Atendimento (PA) em UPA oficializada em julho de 2024, e à chegada de novos equipamentos, como o aparelho de Raio-X, que passou a integrar a estrutura da unidade recentemente.

“Desde 2013, as obras dessa unidade de saúde estavam paralisadas por conta do descaso de governos anteriores. A revitalização foi definida logo no início da nossa administração, em 2021, quando foram realizados todos os trâmites burocráticos, como realização de audiência pública para o início das obras. A cidade corria o risco de ser obrigada a devolver ao Governo Federal nada menos do que R$ 1,5 milhão disponibilizado para ações destinadas à Saúde”, relembrou a prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal.

Com a reestruturação, a unidade passou a oferecer exames laboratoriais e de imagem, incluindo o novo aparelho de Raio-X, que trouxe mais agilidade e precisão nos diagnósticos. A mudança também garantiu o envio regular de recursos do Ministério da Saúde para a manutenção e expansão dos serviços de urgência e emergência.

Hoje, a UPA da Maranduba conta com atendimento 24 horas, mantido por uma equipe de cinco médicos em plantão contínuo — três durante o dia e dois no período noturno. A estrutura física tem 944,57 m² de área construída, abrigando:

6 consultórios (sendo 2 com banheiros acessíveis);

recepção e sala de espera;

6 banheiros acessíveis;

salas de curativo, vacina, coleta e procedimentos;

espaço para duas equipes de odontologia;

farmácia, salas de esterilização, almoxarifado, setor administrativo e de Agente Comunitário de Saúde.

A demanda da unidade é grande: a região da Maranduba atende uma população estimada em cerca de 7.200 moradores fixos, número que cresce consideravelmente durante a alta temporada, com o intenso fluxo turístico característico do litoral de Ubatuba. É importante destacara que a região conta, ainda, com as UBS Maranduba/ Sertão da Quina, Araribá, Tabatinga e Lagoinha para auxiliar no tamanho fluxo de moradores.

Além das melhorias já implementadas, a obra do anexo da UPA está em andamento e visa ampliar ainda mais a capacidade da unidade, otimizando os fluxos internos e garantindo mais conforto e eficiência no atendimento à população.