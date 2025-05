CGM-Rio estreia canal no YouTube com podcast de treinamento de servidores e informações para os cariocas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Controladoria Geral do Município do Rio (CGM-Rio) lançou, na segunda-feira (19/5), um canal no YouTube com conteúdos voltados para o treinamento de servidores municipais e informações para os cariocas. Os objetivos são aproximar a população do trabalho da Controladoria e viabilizar, com análises técnicas e debates em formato de podcasts, a formação continuada dos servidores.

Para acessar, basta pesquisar por @CGM-Rio na plataforma e clicar em inscrever-se para acompanhar todas as atualizações. A iniciativa marca a ampliação da presença digital da instituição e reforça o compromisso com a transparência, o controle interno e a capacitação técnica.

Para a estreia do canal da CGM-Rio foi disponibilizado o “Treinamento sobre sindicância e condução de oitivas”. Com duração aproximada de uma hora, o conteúdo visa aprimorar o conhecimento técnico dos servidores que atuam na área correcional.

Nos próximos vídeos, o canal também abrirá espaço para conversas e debates com juristas, professores, presidentes de comissões e desembargadores, dentre outros, ampliando o diálogo sobre temas relevantes para a administração pública e contribuindo para o fortalecimento das boas práticas na gestão municipal.