CET-Rio anuncia interdições em túneis e nos elevados Engenheiro Freyssinet e Rufino Pizarro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Na manhã do último domingo (12), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promoveu oito partidas válidas pela nona rodada da Fase Classificatória da Taça Cidade de Sorocaba 2023, em diferentes campos do município. Foram uma vitória do time mandante, seis vitórias dos times visitantes e um […]