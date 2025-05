CAMPANHA DO AGASALHO 2025 COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA (20) EM GUARATINGUETÁ – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Ouviu a buzina? É a Campanha do Agasalho passando!

A partir desta terça-feira (20), a Kombi da solidariedade começa a circular pelos bairros de Guaratinguetá com a missão de arrecadar roupas e cobertores para quem mais precisa neste inverno. A ação faz parte da Campanha do Agasalho 2025, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Guarda Mirim de Guaratinguetá.

A população é convidada a participar com doações de agasalhos em bom estado, recebendo a Kombi com carinho e espírito de solidariedade. A iniciativa busca aquecer o corpo e o coração das famílias em situação de vulnerabilidade.

Confira o cronograma da Kombi da Campanha:

20/05 – Vila Paraíba

21 e 22/05 – Pedregulho

23/05 – Jardim Rony

27/05 – Beira Rio

28/05 – Parque do Sol

29/05 – Portal das Colinas

30/05 – Parque das Alamedas

Horário das arrecadações: das 14h às 17h

A sua doação pode transformar o inverno de alguém. Participe!

As pessoas também podem continuar levando suas doações na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na R. Sargento Baracho, 79 – Vila Paraíba.