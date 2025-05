Benedito Alves terá Concerto de Câmara da Orquestra Joseense

Posted on

Na tarde de quinta-feira, 11 de abril, o novo secretário de Meio Ambiente, Guilherme Arantes, conduziu uma reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto, marcando seu primeiro encontro oficial com o colegiado desde sua posse. Arantes reafirmou seu compromisso com a transparência na gestão, inclusive confirmando […]