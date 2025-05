Athletico-PR x Brusque, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

O jogo entre Athletico-PR x Brusque marcado para acontecer nesta 19h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem VASCO que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Vasco

Noticias do Athletico-PR

Athletico-PR x Brusque: Saiba Onde Assistir e Detalhes da Decisão da 3ª Fase da Copa do Brasil 2025

ASSISTIR Cruzeiro x Corinthians SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (20/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

Grêmio x CSA, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

A Copa do Brasil 2025 segue a todo vapor, e um dos confrontos mais aguardados da 3ª fase acontece nesta terça-feira, 20 de maio, às 19h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Athletico-PR e Brusque entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final, após empate sem gols no jogo de ida, disputado em Joinville (SC).

Com o regulamento da competição prevendo classificação direta para quem vencer o confronto de volta, a expectativa é de um duelo intenso e com grande participação das torcidas. Caso o jogo termine novamente empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Athletico-PR x Brusque ao vivo?

A partida será transmitida com exclusividade pelo Amazon Prime Video, serviço de streaming que detém os direitos de exibição de diversas partidas da Copa do Brasil nesta fase. Diferente do que ocorre a partir das oitavas de final, quando o Grupo Globo assume a transmissão também em TV aberta, a 3ª fase é exibida somente por plataformas fechadas, streaming e pay-per-view.

Confira abaixo os canais que transmitem a Copa do Brasil 2025 nesta fase:

Náutico x São Paulo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Vasco x Operário, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (20/05)

Amazon Prime Video (streaming)

(streaming) Premiere (pay-per-view)

(pay-per-view) SporTV (TV fechada – jogos selecionados)

No caso de Athletico-PR x Brusque, apenas o Amazon Prime Video fará a cobertura ao vivo, o que torna essencial ter uma assinatura ativa na plataforma para acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

Athletico-PR: Jogando em casa e contando com o apoio da torcida na Ligga Arena, o Furacão chega como favorito. A equipe comandada por Cuca busca consolidar sua força dentro de casa para evitar surpresas e seguir firme em busca do título inédito da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time paranaense teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a retranca catarinense.

Brusque: Com um estilo de jogo mais reativo, o Brusque conseguiu segurar o empate no primeiro confronto e agora aposta em uma atuação estratégica fora de casa. O técnico Luizinho Lopes deve manter a base que empatou na ida, mas buscar alternativas ofensivas para tentar surpreender o adversário e conquistar uma histórica classificação.

Importância do duelo

A Copa do Brasil é uma das competições mais rentáveis do calendário nacional, oferecendo premiações milionárias a cada fase superada. Para Athletico-PR e Brusque, avançar às oitavas de final significa não apenas maior visibilidade, mas também incremento financeiro que pode ser fundamental na temporada.

Além disso, a partir das oitavas, os confrontos passam a ser transmitidos em TV aberta pela Globo, o que amplia a exposição dos clubes e dos patrocinadores envolvidos.

Expectativa de casa cheia

A torcida rubro-negra promete lotar a Ligga Arena para empurrar o time rumo à classificação. O Athletico mantém bons números como mandante na temporada e espera transformar essa força em vantagem dentro de campo.

Fique por dentro

Com o avanço das fases da Copa do Brasil 2025, as transmissões ganham ainda mais alcance. O Grupo Globo já anunciou que, assim como em 2023 e 2024, só exibirá partidas na TV aberta a partir das oitavas. Por isso, plataformas como o Amazon Prime Video seguem como principais opções para os torcedores nesta fase.

Resumo do jogo:

Confronto : Athletico-PR x Brusque

: Athletico-PR x Brusque Data : Terça-feira, 20 de maio de 2025

: Terça-feira, 20 de maio de 2025 Horário : 19h30 (horário de Brasília)

: 19h30 (horário de Brasília) Local : Ligga Arena, Curitiba (PR)

: Ligga Arena, Curitiba (PR) Onde assistir: Amazon Prime Video (transmissão exclusiva)

Conclusão

O duelo entre Athletico-PR e Brusque promete fortes emoções, com clima de decisão desde o apito inicial. Quem vencer, garante vaga nas oitavas e segue sonhando com o título. Para quem quer acompanhar tudo ao vivo, é essencial ter acesso ao Amazon Prime Video, já que não haverá transmissão em TV aberta.

Tags: Athletico-PR, Brusque, Copa do Brasil 2025, Onde assistir Athletico-PR x Brusque, Amazon Prime Video, Transmissão ao vivo, Futebol brasileiro, Copa do Brasil hoje, Streaming de futebol.

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net