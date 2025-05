Alcinópolis apresenta projetos para pavimentar serras, novo bairro e reforma em unidade de saúde

Parceria que leva benefícios à população. Com este lema, o governador Eduardo Riedel recebeu nesta segunda-feira (19) lideranças da cidade de Alcinópolis, em mais uma reunião do programa MS Ativo. Eles pediram apoio para pavimentação de duas serras, infraestrutura a um novo bairro e reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde).

A reunião ocorreu na sala de reuniões da Governadoria. “Temos que parabenizar as lideranças pela assertividade nos projetos. Isto mostra uma visão clara do que o município precisa. A cidade está crescendo, ganhando bairro novo e assim se constrói um município com prosperidade. No que for possível seremos parceiros, em um trabalho conjunto com a prefeitura”, afirmou o governador.

O prefeito Weliton Guimarães destacou que a cidade está no rumo certo. “Todos aqui querem o bem da cidade, ela está crescendo e precisa do apoio do Estado. Temos projetos que já tínhamos acordado e outros que apresentamos nesta segunda. A reunião foi positiva e teremos o apoio do governador em vários investimentos”.

Ficou acordado a pavimentação e drenagem de trechos das serras de Paulo Andrade e da Furnas, assim como toda infraestrutura (asfalto e drenagem) do novo bairro que será criado na cidade, que é o Jardim Morada do Sol. A prefeitura comprou 10 hectares neste local para construção de casas.

Já para saúde o Governo do Estado vai apoiar e ser parceiro na obra de reforma da segunda etapa da UPA 24 horas, que fica na área central da cidade. Depois será definido se esta ajuda será feita por meio de convênio entre Estado e município.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, os deputados estaduais Paulo Corrêa, Junior Mochi, Mara Caseiro, Pedro Pedrossian Neto, Zé Teixeira e Márcio Fernandes. Além dos secretários estaduais Rodrigo Perez (Segov), Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende