Agência Minas Gerais | População de João Monlevade recebe programa Ouvidoria Móvel

A população de João Monlevade, na região Central do estado, recebeu, nesta segunda-feira (19/5), a visita da Ouvidoria Móvel, programa da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG). A equipe realizou atendimentos presenciais na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do município, coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Durante a ação, os cidadãos puderam registrar reclamações, sugestões, denúncias, solicitações e elogios relacionados aos serviços públicos estaduais, além de esclarecerem dúvidas e receberem orientações sobre os canais para registro de manifestações na OGE/MG. Para a ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, a iniciativa reafirma o compromisso do Governo de Minas com a escuta ativa e o aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos prestados à população.

“João Monlevade é uma cidade marcada pela força do seu setor industrial e pela participação ativa da população. A Ouvidoria Móvel nos permite ampliar a voz dos cidadãos do município e entender as principais demandas locais. Esse processo transforma as manifestações da população em insumos valiosos para o aprimoramento contínuo dos serviços prestados pelo Estado”, declara Gabriela Siqueira.

A viagem também serviu para apresentar aos gestores municipais A Voz dos Mineiros, um programa que tem o objetivo de implementar e fortalecer ouvidorias públicas nos municípios do estado, estruturado para contribuir com a criação de canais de ouvidoria onde a iniciativa não existe, além do aprimoramento das ouvidorias que já estão ativas.

Ouvidoria Móvel

O programa Ouvidoria Móvel é uma iniciativa da OGE/MG que percorre diferentes regiões do estado para escutar ativa e presencialmente a população. As ações ocorrem em locais estratégicos, como praças, eventos com grande circulação de pessoas e equipamentos públicos, como as UAIs.

Mais do que um canal de atendimento, a Ouvidoria Móvel é uma ferramenta de gestão pública. As informações coletadas nas ações alimentam os sistemas da OGE/MG e são analisadas para gerar dados de inteligência, gerar relatórios, identificar padrões, apontar fragilidades nos serviços e propor melhorias às secretarias e órgãos do Estado. Esse processo transforma as manifestações da população em insumos valiosos para o aprimoramento contínuo das políticas públicas em Minas Gerais.

Canais de atendimento

Além das Ouvidorias Móveis, os cidadãos podem registrar manifestações pelos seguintes canais da OGE/MG:





WhatsApp (Bel, atendente virtual): (31) 3915-2022

Site: www.ouvidoriageral.mg.gov.br

Aplicativo MGApp (Android e iOS)

Telefones: 162 (Disque-Ouvidoria) e 136 (Disque-Saúde)



As informações sobre as ações do órgão e programação de Ouvidorias Móveis estão no perfil no Instagram.