Agência Minas Gerais | Copasa investe R$ 22,6 milhões na construção de Unidades de Tratamento de Resíduos em diversas regiões de Minas 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) está investindo R$ 22,67 milhões para a construção de Unidades de Tratamento de Resíduos (UTRs) em Arcos, no Centro-Oeste do estado, Paracatu, no Noroeste, e Frutal e Iturama, no Triângulo.

As obras, iniciadas no primeiro trimestre deste ano, devem ser concluídas até a segunda metade de 2026, beneficiando quase 230 mil pessoas em diversas regiões do estado.

As UTRs são equipamentos que têm por objetivo processar o lodo gerado durante a operação que torna a água potável. Contam com um compartimento denominado de tanque de sedimentação, que recebe as descargas das estruturas que trabalham para eliminar as partículas sólidas e orgânicas da água que passa pela Estação de Tratamento (ETA), os chamados filtros e decantadores.

“Nesse tanque ocorre uma separação. O que é maciço desce e passa por um processo de desidratação e o que restar, posteriormente, será descartado de maneira adequada por uma empresa especializada. O que é líquido, sobe, e é redirecionado para o manancial, sem causar danos ao mesmo”, detalhou Fabrício Rezende, titular da Gerência de Expansão Centro-Oeste.

Cristiane Carneiro, superintendente da Copasa no Centro-Oeste mineiro, evidenciou os benefícios da unidade. “De forma natural, quando a água é captada em algum rio, partículas orgânicas também são sugadas no processo. Com a UTR, elas ganham uma nova destinação, o que favorece a prevenção do assoreamento dos mananciais. Já o que sobrou da água retorna para os corpos hídricos, ampliando sua perpetuidade”, concluiu.

A previsão é de que as UTRs comecem a operar com a conclusão das obras, tornando-se aliadas na preservação do meio ambiente para garantir que as gerações atuais e futuras tenham acesso aos recursos naturais.