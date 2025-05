‘Trabalha Rio Hotéis’: feira de empregos é realizada em Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Trabalha Rio está em Copacabana de 9h às 17h, no dia 19 – Roberto Moreyra/SMTE

Está sendo realizado em Copacabana nesta segunda-feira, 19/05, o “Trabalha Rio Hotéis” – uma grande feira de empregabilidade voltada para o setor hoteleiro. Além de vagas de emprego, são oferecidas palestras, oficinas e inscrições em cursos profissionalizantes. Para participar do evento promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com HotéisRIO (Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), é necessário, antes, fazer agendamento por meio do link https://bit.ly/Feira_Empregabilidade_SMTE_HoteisRio.

Como as vagas são limitadas, os interessados em participar da feira devem fazer logo sua inscrição. Eles recebem a confirmação de sua participação por meio de WhatsApp, inclusive com o horário que deverão comparecer ao evento. Voltado para quem busca oportunidades no mercado de hospitalidade, um dos setores que mais gera trabalho formal no Rio, o encontro conta, de 9h às 17h, com a participação dos hotéis associados ao HotéisRIO – sindicato que representa mais de 700 meios de hospedagem na cidade.

Os participantes têm a oportunidade de conhecer as vagas abertas nos hotéis cariocas, entregar seus currículos e se candidatar a cargos permanentes ou contratações temporárias. E, claro, podem participar da “Oficina Preparatória para o Mundo do Trabalho” e da “Consultoria e Gestão de Negócios’’, entre outras oficinas.

– A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) tem promovido, por orientação do prefeito Eduardo Paes, várias ações que aumentam a empregabilidade carioca. O Trabalha Rio Hotéis é uma dessas iniciativas para ampliar a oferta de trabalho no setor hoteleiro, que vem crescendo muito em decorrência dos grandes eventos que o prefeito tem realizado na cidade – assinala o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

De acordo com o subsecretário de Trabalho e Qualificação da SMTE, Charbel Zaib, a ideia do evento é ampliar a oferta de trabalho na cidade:

– Os trabalhadores e trabalhadoras poderão falar diretamente com os grandes hotéis, além de fazer o cadastramento de seus currículos no nosso banco de oportunidades e se inscrever em uma série de cursos que poderão aumentar a sua empregabilidade.

A indústria hoteleira emprega hoje mais de 80 mil pessoas no Rio de Janeiro. E, segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, está sempre à procura de novos profissionais para ampliar seu time de funcionários.

– Os hotéis sempre estão em busca de pessoas talentosas para preencher seus quadros em diversas funções. Essa feira busca viabilizar o contato entre quem tem oportunidades em aberto e quem precisa de uma chance para se colocar no mercado – ressalta Alfredo Lopes.

Para o presidente da ABIH-RJ, José Domingo Bouzon, ações como esta reforçam o compromisso da hotelaria em oferecer oportunidades de trabalho a quem precisa:

– É uma maneira muito eficaz de recrutar novos talentos e diversificar nossa mão de obra. A parceria com a SMTE oferecerá cursos de capacitação, cada dia mais necessários para quem busca uma vaga de emprego. Todos os currículos entregues durante a feira serão integrados ao banco de oportunidades da SMTE e do HotéisRIO, que fica permanentemente disponível para consulta dos hotéis associados ao sindicato.

