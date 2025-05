SAEG informa cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Fotos: Michelle Alves – Secom Por: Évelyn Azevedo A Prefeitura de Sorocaba participou, na manhã desta sexta-feira (1), da inauguração das novas Promotorias do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), a Promotoria Regional do Meio Ambiente e a Promotoria Regional dos Direitos Sociais, instaladas na cidade durante ato solene realizado no auditório da […]