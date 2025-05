PTS sedia a 1ª edição do Conecta Indústria 2025 nos dias 17 e 18 de setembro – Agência de Notícias

Sorocaba será sede, nos dias 17 e 18 de setembro, do Conecta Indústria 2025, evento inédito que acontece no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e tem a expectativa de reunir aproximadamente 1.200 participantes, entre representantes da indústria, startups, universidades e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), entidades de classe, fundos de investimentos, bancos financiadores, organismos internacionais de fomento e investidores, empresários, além de representantes dos 27 municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) e dos governos federal e estadual relacionados aos temas abordados.

Com foco na indústria 4.0 e na mobilidade sustentável, o evento, organizado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, promoverá ações de networking, exposições e debates, contando com 18 palestrantes. Serão 16 horas de conteúdos gerados, com 53 patrocinadores e expositores, além de 15 apoiadores, até o momento.

A iniciativa busca impulsionar a economia regional, fortalecer cadeias produtivas e, ainda, consolidar Sorocaba como um polo de inovação e referência no setor, por meio de três pilares estratégicos: os programas “Mover”, “SP Produz” e “Indústria 4.0”.

O “Mover” é um programa de mobilidade e inovação tecnológica, que busca fomentar soluções sustentáveis e tecnológicas para a mobilidade. Construído pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com os ministérios da Fazenda e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Mover visa expandir os investimentos em eficiência energética. Ele prevê limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e a criação do IPI Verde, um sistema no qual quem polui menos paga menos imposto.

O Mover prevê um total de R$ 19,3 bilhões de créditos financeiros, entre 2024 e 2028, que podem ser usados pelas empresas para abatimento de impostos federais em contrapartida a investimentos realizados em P&D e em novos projetos de produção.

Outro programa é o “SP Produz”, iniciativa do Governo do Estado, liderada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que visa tornar as cadeias de suprimentos e produção mais competitivas, em um raio de 50 quilômetros, fortalecendo a economia regional. Também o “Indústria 4.0”, voltado à transformação digital e inovação tecnológica, sendo utilizados como motores de competitividade e sustentabilidade para a indústria.

Entre os temas abordados, além dos três citados acima, o evento trata ainda de discussões acerca da Inteligência Artificial (IA), quais os impactos da IA na produtividade e eficiência operacional na indústria; Descarbonização: explorando as melhores práticas, tendências e estratégias inovadoras para um futuro sustentável; Eletromobilidade: o caminho para um futuro sustentável e inovador; Energia Renovável: a sinergia entre fontes renováveis e eficiência energética impulsionando a indústria.

Certificados de Neutralização

O Conecta Indústria 2025 terá também a sustentabilidade como um dos seus focos, uma vez que foi certificado como um evento Carbono e Resíduo Zero. Ou seja, todas emissões de gases de efeito estufa (GEE), como dióxido de carbono (CO²), geradas durante o evento serão totalmente compensadas.

O presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, destaca a importância de envolver as empresas e os empresários em um evento como este, que é uma ferramenta importante para intensificar, ainda mais, o avanço do desenvolvimento não apenas do município, mas de toda a região. “Temos o objetivo de consolidar Sorocaba em um polo de tecnologia e inovação e vamos trabalhar para isso, uma vez que esse é também um compromisso da atual gestão municipal. A Feira é uma oportunidade para que os empresários apresentem as novidades do mercado e façam networking, ampliando os negócios e oferecendo novas oportunidades de emprego. É o espaço ideal para empresas se conectarem, fecharem parcerias e fortalecerem suas marcas. E, aina, vai permitir a atualização sobre as últimas tendências e tecnologias do mercado”, ressalta.

O evento conta com o apoio do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; Investe SP; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Sorocaba; Associação Brasileira da Indústria de Ferramentas em Geral, Usinagem e Artefatos em Ferro e Metais (Abfa); Associação Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças); Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças); Centro de Engenharia Automotiva (CEA); Instituto da Qualidade Automotiva (IQA); Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas (Sindmaq); Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee); Associação do Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba (AEAS); Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Agência Inova; Mover da Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep); Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos (Sinproquim); Sindicato da Indústria de Parafusos, Porcas, Rebites e Similares no Estado de São Paulo (SINPA).