Prefeitura de João Pessoa realiza Semana Mundial da Doação de Leite Humano

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, deu início nesta segunda-feira (19) à programação da Semana Mundial da Doação de Leite Humano. As ações são coordenadas pelo Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns e fazem parte das comemorações ao Dia Mundial da Doação de Leite Materno, celebrado no dia 19 de maio.

Com o tema ‘Doação de leite humano: um gesto humanitário que alimenta esperança’, a semana tem como objetivo sensibilizar e mobilizar mães e a comunidade em geral sobre a importância da doação de leite materno para salvar a vida de bebês prematuros e de baixo peso internados na unidade.

A abertura da programação ocorreu com atividades educativas e de acolhimento voltadas para as mães internas da maternidade nesta segunda-feira. Um stand foi montado no local para oferecer orientações sobre amamentação e incentivar novas doações de leite materno. A equipe multiprofissional do banco de leite esteve presente durante todo o dia, esclarecendo dúvidas e realizando atendimentos.

A coordenadora do Banco de Leite do ICV, Malu Tavares, destacou a importância da data e o papel fundamental das doadoras para a continuidade do trabalho desenvolvido pela instituição. “O 19 de maio é comemorado internacionalmente como o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, e reforça o valor desse gesto tão nobre e necessário. Cada mililitro de leite doado representa uma nova chance de vida para muitos bebês que estão em estado de vulnerabilidade. Nossa missão é estimular e orientar para que mais mulheres se tornem doadoras regulares, contribuindo com a saúde neonatal”, afirmou.

Durante a ação, mães atendidas pela equipe relataram a importância do serviço prestado pelo Banco de Leite Zilda Arns. Aline Cristina, uma das mães participantes, elogiou o acolhimento e a orientação recebida. “Essas atividades educativas são fundamentais, tanto para a gente quanto para nossos bebês. A equipe do Banco de Leite é essencial nesse processo de apoio e incentivo ao aleitamento. Pretendo participar das demais ações dessa semana, pois aprendi muito já nesse primeiro contato”, relatou.

A programação segue até o dia 27 de maio, com diversas atividades em diferentes setores da maternidade, incluindo stands educativos, visitas aos alojamentos, blitz de incentivo à amamentação, além do Seminário da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano da Paraíba e o Encontro Estadual da Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

No encerramento da semana, será realizado o Curso de Manejo Clínico e orientações sobre a IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança), com participação de avaliadoras externas, abordando temas como a promoção do aleitamento materno e as boas práticas hospitalares.

Doação – As mães interessadas em contribuir podem entrar em contato através do WhatsApp, no número (83) 99647-7511, onde receberão um formulário de cadastro e orientações sobre o processo de doação. As mães que podem doar são as com uma boa saúde e com excedente de leite.

Programação completa da Semana Mundial da Doação de Leite:

20 de maio (terça-feira)

Horário: Manhã e noite

Local: Toda a Maternidade Cândida Vargas

Atividade: Ação com stands educativos distribuídos em diversos setores, com abordagem da equipe sobre amamentação e captação de novas doadoras

21 de maio (quarta-feira)

Horário: Durante o dia

Local: INSS

Atividade: Participação da equipe no Seminário da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano da Paraíba

22 de maio (quinta-feira)

Horário: Durante o dia

Local: INSS

Atividade: Encontro Estadual da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (reunião de alinhamento)

23 de maio (sexta-feira)

Horário: Dia e noite

Local: Setores da Maternidade

Atividade: Blitz educativa nos setores com reforço das ações de promoção ao aleitamento materno e distribuição de material informativo

27 de maio (segunda-feira)

Horário: 8h às 16h

Local: Ambulatório do Instituto Cândida Vargas

Atividade: Curso de Manejo Clínico e orientações sobre a IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança). Pela manhã, Kamilla Capistrano abordará as diretrizes da IHAC e, à tarde, Laura Fernandes falará sobre manejo clínico da amamentação