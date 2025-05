Prefeitura de João Pessoa realiza a 4ª Conferência Municipal LGBT nesta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através do Conselho Municipal das Pessoas LGBTQIAPNB+, realiza na nesta segunda-feira (19) a 4ª Conferência Municipal de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queers, Intersexos, Pessoas Assexuais, Pansexuais e Não Binaries. O evento acontece na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), em Mangabeira VII, das 8h às 17h.

Com o tema “Construindo a Política Municipal dos Direitos LGBTQIAPNB+ em João Pessoa”, a iniciativa pretende debater e consolidar políticas públicas que garantam a cidadania plena dessa população. De acordo com Geraldo Filho, coordenador da Promoção à Cidadania LGBT e atual presidente do Conselho, a etapa municipal é determinante para que se chegue à etapa nacional com demandas fortalecidas através de um bom debate.

“Acreditamos muito nessa construção coletiva. É preciso que tanto gestão como sociedade civil estejam unidas e a Conferência é, sem dúvida, este espaço para fortalecer nossas diretrizes”, disse.

Com todas as 150 vagas preenchidas, a 4ª Conferência começa com o credenciamento dos inscritos. Na sequência, haverá a mesa de abertura, palestra e discussões em grupos por eixos temáticos. O encerramento será às 17h, com a plenária final.

Os eixos são os seguintes: O enfrentamento à violência LGBTQIAPNB+; Trabalho digno e geração de renda à população LGBTQIAPNB+; Interseccionalidade de internacionalização; e Institucionalização da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPNB+.

Atendimentos – Nesta segunda-feira, por conta da Conferência, excepcionalmente, não haverá atendimento na sede da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, localizada no Parque Solon de Lucena. Na terça-feira (20), os serviços voltam a ser ofertados.

Para mais informações, pessoas interessadas podem enviar e-mail para: [email protected]. Ou entrar em contato, através do número da Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa: (83) 98730-6036 (WhatsApp).