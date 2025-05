Prefeitura de Guaratinguetá trabalha pela modernização do transporte público – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, em parceria com a empresa Oceano, está executando um amplo plano de modernização do transporte público da cidade. Desde o início do ano, diversas ações vêm sendo implementadas, com foco na ampliação dos serviços, comodidade dos usuários e uso de novas tecnologias.

Novidades:

* Circulação de dois novos ônibus equipados com ar-condicionado e suspensão a ar;

* Criação da nova linha Centro Integração, um conceito de linha regional integrando várias regiões populosas (Shopping, JD Rony, Pedregulho, Alberto Barbeta, PQ do Sol, JD do Vale, Cohab, Nova Guará e Vila Paraíba) ao centro da cidade.

Com essa ampliação, a grade de horários foi reforçada, representando um aumento de 8% em dias úteis e aos sábados e 40% no número de viagens em dias úteis.

Até o final de maio está previsto o lançamento do novo portal www.meutug.com.br. Já o aplicativo MeuTug tem lançamento previsto para o mês de junho, inicialmente disponível para o sistema Android, com liberação para iOS em seguida. Até o final do próximo mês, a empresa também espera concluir a modernização do sistema de bilhetagem eletrônica.

Seguindo o planejamento de melhorias, a concessionária fará, até o final do ano, a entrega de mais quatro novos ônibus, que irão atender a demanda da cidade.