Prefeitura aprimora recebimento de demandas por zeladoria

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos está agilizando o sistema de recebimento de demandas dos serviços públicos de zeladoria, que chegam por canais digitais, Central 156, ofícios e outros meios. Para otimizar esse processo, equipes da Secretaria de Manutenção da Cidade estão modernizando e ampliando o Centro de Operações (COSMC).

A modernização do COSMC trará mais rapidez no atendimento das demandas, padronização do fluxo de solicitações, diminuição dos prazos de resposta e melhoria na eficiência da prestação de serviços. Além disso, o horário e os dias de acolhimento dos pedidos serão ampliados.

Atualmente, o COSMC já opera diariamente das 7h às 19h, incluindo domingos e feriados.

Uma das melhorias será na geração de relatórios estatísticos com indicadores e metas operacionais focados no atendimento, produtividade, prazos e qualidade do serviço prestado. A medida auxiliará no planejamento de ações futuras e contínuas da Prefeitura.

O Centro de Operações foi implantado em 2023 na Secretaria de Manutenção da Cidade para o planejamento e a gestão dos serviços, visando diminuir a burocracia e mensurar a produtividade das operações.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade