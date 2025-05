Prazo para vacinação contra Brucelose vai até 30 de junho – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Agricultura, informa que a Campanha de Vacinação contra a Brucelose segue em Guaratinguetá assim como todo o Estado de São Paulo. Neste primeiro semestre, as fêmeas bovinas e bubalinas com idade de 03 (três) a 08 (oito) meses, devem ser vacinadas até dia 30 de junho.

Como se trata de uma vacina viva, que pode causar infecção para quem a manipula, a aplicação deve ser realizada por um médico-veterinário devidamente cadastrado, que, além de assegurar a correta administração do imunizante, emite o atestado de vacinação ao produtor.

Agora, não há mais necessidade de preencher a Declaração de Vacinação por parte do proprietário ou responsável pelos animais. Cabe, ao médico-veterinário encarregado da imunização ser o responsável por cadastrar o atestado de vacinação no sistema informatizado de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) dentro de um prazo máximo de quatro dias após a vacinação, dentro do período correspondente, validando assim a imunização dos animais.

Informações completares poderão ser obtidas junto a Defesa Agropecuária – Regional de Guaratinguetá pelo telefone 3125- 3010