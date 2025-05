Parque Oeste, em Inhoaíba, recebe milhares de visitantes no Dia da Família – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Parque Oeste, em Inhoaíba, é palco do Dia da Família – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhando da primeira-dama Cristine Paes, participou, na manhã deste sábado (16/5), da Benção Ecumênica que marcou o início da primeira edição do Dia da Família, no Parque Oeste, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O ato foi celebrado pelo diácono Rogério Machado, pelo babalorixá Marcio Riguetti e pelo bispo Otoni de Paula e contou com a participação de secretários municipais, entre outras autoridades.

O Dia da Família teve início às 9h e seguirá até à noite, com show do grupo Pixote, apresentação circense da ex-ginasta Daniele Hypolito, serviços públicos e atividades de lazer. Milhares de pessoas participam da ação realizada pela Secretaria Especial de Cidadania e Família do Rio, em parceria com 15 órgãos e secretarias, em celebração ao Dia Internacional da Família.

– Hoje a gente celebra o Dia da Família. Vai ter show, eventos, feira de serviços. Muito bom estar aqui hoje celebrando as famílias cariocas nesse ambiente tão alegre que é o Parque Oeste – afirmou Eduardo Paes.

Em um sábado de sol, o público tem acesso a serviços como emissão de documentos, do cartão Jaé, dicas sobre mercado de trabalho, vacinação e orientações jurídicas e sociais. Vários casais fazem inscrição para casamento comunitário. Quem vai à festa pode aproveitar também atividades de lazer, esportivas e culturais como circo apresentado pela ex-ginasta Daniele Hypolito, um concurso de dancinha de TikTok, teatro infantil e a Orquestra Chiquinha Gonzaga. Já a programação de shows conta com a banda Pixote, as cantoras Lourena e Bruna Oliveira, além de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel.

O secretário de Cidadania e Família, Otoni de Paula Filho, ressaltou a importância do evento na promoção da cidadania:

– Hoje é um dia da integração, da união de todas as políticas públicas que estão presentes na Prefeitura. Hoje é dia de servimos a população, para dar acesso a quem não tem acesso. É dia de chamarmos para perto a população.

Moradora de Inhoaíba, a estudante Kamilly da Silva Cardoso, de 22 anos, trouxe a cadela Lacta para vacinar.

– Trouxe ela para tomar a vacina contra a raiva, que era a única que faltava. Um dia como esse é muito importante para a comunidade porque muitas pessoas não têm acesso ao lugar onde estão estes serviços. Trazer mais para perto é bem importante.

Participam do evento as Secretarias Municipais de Assistência Social; Proteção e Defesa dos Animais; Trabalho e Renda; Saúde; Transporte; Esportes; Políticas para as Mulheres; Juventude Carioca e o Procon Carioca. O público pode utilizar ainda serviços da Fundação Leão XIII, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do INSS e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).