Pacientes com diabetes podem se cadastrar no app ‘João Pessoa na Palma da Mão’ para ter acesso a canetas reutilizáveis de insulina

Os pacientes com diabetes da Rede Municipal de Saúde da Capital que fazem uso contínuo da insulina já podem se cadastrar no aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ para ter acesso às canetas reutilizáveis de insulina. O cadastro é simples e todas as equipes da Atenção Básica estão capacitadas para orientar e auxiliar cada cidadão.

De acordo com a gerente de Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde, Giucélia Menezes, as novas canetas são modernas, seguras e práticas, permitindo múltiplas aplicações. “A adesão ao tratamento com insulina é primordial para o sucesso clínico do diabetes, incluindo a prevenção de complicações. Como o próprio nome diz, a caneta reutilizável tem durabilidade por três anos e estará disponível para o usuário Diabetes Mellitus Tipo I e Tipo II, que faz uso de insulina NPH e Regular, conforme notas técnicas vigentes do Ministério da Saúde”, explicou.

Para garantir acesso aos dispositivos, o paciente deverá baixar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ na loja de aplicativos de seu celular. Após baixar e abrir o app, o usuário deve clicar sobre o ícone da lupa, no canto inferior da tela, e pesquisar por ‘Canetas Reutilizáveis de Insulina’. Em seguida, deve acessar a aba desejada e preencher as informações.

No momento do cadastro, é necessário ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência, receita atualizada e laudo médico (se houver). Após o preenchimento das informações, o material será disponibilizado de forma imediata, conforme a necessidade do paciente e disponibilidade em estoque na unidade.

Os pacientes que não possuem aparelho celular ou acesso à internet podem se dirigir diretamente à sua unidade de saúde da família (USF), levando os documentos necessários. A equipe realizará o cadastro, garantindo o mesmo atendimento.

Glicosímetros – Em relação aos glicosímetros, os usuários que já possuem um aparelho não precisam realizar novo cadastro. A solicitação, que também pode ser realizada por meio do app ‘João Pessoa na Palma da Mão’, é necessária apenas para aqueles que ainda não possuem o equipamento ou nos casos em que o dispositivo apresentar falhas técnicas, exigindo substituição.