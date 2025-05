Oficina gratuita de arranjos de flores e folhagens é oferecida no Jardim Botânico de Sorocaba nesta quarta-feira (21) – Agência de Notícias

A população terá a oportunidade de participar, nesta quarta-feira (21), das 9h às 11h, de uma oficina gratuita de arranjos de flores e folhagens no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações.

A aula ocorrerá dentro da programação semanal do Clube de Jardinagem do Jardim Botânico de Sorocaba, criado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), em 2023, com o objetivo de promover o aprendizado e a prática da jardinagem e da educação ambiental.

Na oficina, os munícipes vão coletar flores e folhagens do próprio Jardim Botânico e aprender com a florista Karina Werneck, do Ateliê Botânico Selva Urbana, como montar um arranjo, de forma básica.

Os encontros gratuitos do Clube de Jardinagem são realizados às quartas-feiras, das 9h às 11h, no Jardim Botânico, com uma programação que inclui formações teóricas e atividades práticas. A participação é voltada ao público com mais de 18 anos, sem a necessidade de inscrição prévia.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone: (15) 3235-1130.