Museu do Folclore teve mais de 1.400 visitantes em abril

Em abril, passaram pelo Museu do Folclore de São José dos Campos 1.422 pessoas, entre visitantes da exposição (833), biblioteca (60) e brinquedoteca (67), além de participantes de atividades como Museu Vivo (407), Roda de Fazeres (26), Grupo de Estudos (16) e Terças com Museologia (13). Ao todo, 7.044 pessoas já visitaram o museu este ano.

Um dos destaques do mês foi a participação do grupo literário Nós das Letras na edição especial do Museu Vivo (dia 27), dedicado à literatura, gerando muita interação com o público. O momento, inclusive, foi oportuno para uma nova etapa de distribuição do 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore, o livro As Receitas que Contam Histórias.

Entre as pessoas que tiveram oportunidade de conhecer a exposição de forma espontânea (751), chama atenção as que se identificaram como sendo de outros estados (13) e municípios (54) e até do exterior 11 (México: 3, Colômbia: 2, Itália: 2, China: 1, EUA: 1, França: 1 e Suécia: 1). As demais 519 eram de São José dos Campos.

Com relação às visitas agendadas, o museu recebeu 56 pessoas atendidas pela AADAS (Associação de Atenção ao Deficiente Auditivo e Surdo), IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) e do Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos).

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo que funciona desde 1997 no Parque da Cidade, em Santana, na região norte. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

