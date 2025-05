Morar Carioca do Aço já beneficia 176 famílias com apartamentos mobiliados – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Mais 80 apartamentos mobiliados foram entregues às famílias da comunidade – Marcelo Alvarenga/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio realizou, neste sábado (17/5), a entrega de novas unidades habitacionais do programa Morar Carioca do Aço, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mais 80 apartamentos mobiliados foram entregues às famílias que viviam em condições vulneráveis, consolidando o avanço de uma das maiores políticas públicas de urbanização e habitação em andamento no município. Ao todo, 176 famílias já foram beneficiadas pelo projeto, que é coordenado pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Ao chegar no Aço, o prefeito Eduardo Paes, acompanhado da primeira-dama Cristine Paes e do vice-prefeito Eduardo Cavaliere, entre outras autoridades, visitou a família de Lucas Andrey, de 10 anos, que irá morar num apartamento no terceiro andar. A história do menino se confunde com a da reurbanização da comunidade do Aço. Em 2020, ele se acidentou num bueiro na rua onde morava na região, num episódio que acabou contribuindo para o início das obras de transformação da comunidade. Agora, ele irá morar num apartamento mobiliado com a mãe Marcia Regina Gomes, de 46 anos, o pai Roberto Carlos, de 58 anos, e outros quatro irmãos.

– Hoje é um dia muito especial. Já vim aqui outras vezes entregar apartamentos e é muito bom ver o sonho de vocês realizado. Em 2020, o Lucas caiu em um buraco, ficou duas semanas internado na UTI, e eu me comprometi a cuidar dos Lucas do Rio de Janeiro. Temos que cuidar de todo mundo, mas o que precisamos garantir é que as nossas crianças, os nossos filhos tenham um futuro melhor do que a gente. Eu tenho certeza que o Lucas e sua família, a partir dessa oportunidade, com sua casa própria, que a vida dele, que completou 10 anos esta semana, será melhor. É muito bom poder trazer esperança para a vida de vocês – afirmou o prefeito Eduardo Paes, que puxou um canto de parabéns para Lucas.

Dona de casa, Marcia Regina comemorou o momento da sua família com o recebimento da nova moradia.

– Estou muito feliz, agradecida pela casa nova, principalmente depois de tudo o que meu filho passou ao cair no esgoto. Agora minha família tem dignidade para viver. Uma casa em nosso nome, deixando o lugar em que a gente morava, no esgoto, com goteiras quando chovia, água entrando nas casas. Agora é só gratidão, não só da gente, mas de todos os moradores.

As novas unidades fazem parte dos blocos Bloco 4, 5, 6, 7 e 8, da Quadra F do conjunto habitacional. No total, onze blocos já foram finalizados e ocupados: os blocos 1, 2, 3, 9, 10 e 11 já haviam sido entregues entre junho e dezembro de 2024. Os núcleos familiares contemplados iniciam agora uma nova etapa de suas vidas, com acesso à moradia estruturada, serviços públicos e infraestrutura completa.

Além da entrega das novas unidades mobiliadas, a comunidade do Aço ganhou neste final de semana um novo reservatório de água com capacidade de 3,5 milhões de litros. O reservatório, que atenderá não apenas os apartamentos, mas também a comunidade, teve sua operação iniciada em fase de testes.

Programa prevê atender 704 famílias no total

Com investimentos que ultrapassam R$ 240 milhões, o programa Morar Carioca do Aço prevê a construção de 704 apartamentos distribuídos em 44 edifícios. As moradias têm aproximadamente 50 metros quadrados e contam com sala, cozinha, banheiro, dois quartos, varanda e área de serviço. Cada prédio possui quatro andares, com quatro apartamentos por pavimento, somando 16 unidades por bloco. Os apartamentos térreos foram projetados para garantir total acessibilidade, assegurando inclusão e mobilidade para moradores com deficiência ou mobilidade reduzida. Cerca de quatro mil pessoas serão beneficiadas com as novas residências.

O programa não se limita apenas à construção dessas unidades habitacionais, pois abrange também a transformação urbana de uma área de 195 mil metros quadrados, com obras de infraestrutura e a implantação de serviços essenciais. A Rua São Gomário, uma das principais vias da região, por exemplo, será requalificada em um trecho de 1,1 km até a conexão com a Avenida Cesário de Melo.

As intervenções em curso incluem ainda a implantação de 70 mil metros quadrados de vias pavimentadas, 2,2 km de ciclovias, 720 novos pontos de iluminação pública, 9 km de rede de esgoto com estação elevatória e 10 km de redes de abastecimento de água.

Uma nova área de lazer, com 28 mil metros quadrados, também está sendo construída para atender à comunidade do Aço. O espaço contará com praças, parques infantis, quadras esportivas, pista de skate, palco para eventos, academia ao ar livre, jardins e áreas de convivência. A proposta é oferecer não apenas habitação, mas qualidade de vida, bem-estar e integração social.

A transformação do Aço em um novo bairro estruturado da Zona Oeste é resultado de um trabalho contínuo de planejamento urbano e inclusão social. O projeto segue com outros blocos em diferentes fases de construção, enquanto as obras de urbanização também continuam em andamento. As intervenções visam a recuperação de áreas degradadas e a construção de uma cidade mais justa, integrada e com qualidade de vida para todos.

Prefeitura reurbaniza mais de 30 ruas de Honório Gurgel, na Zona Norte

O prefeito Eduardo Paes também visitou as obras do programa Bairro Maravilha que estão sendo realizadas no bairro de Honório Gurgel pela Secretaria de Infraestrutura. As intervenções estão concentradas na Travessa Ururaí e em outras 30 ruas do bairro, que estão sendo beneficiadas com serviços de pavimentação, drenagem e urbanização completa. As obras visam melhorar a mobilidade, reduzir alagamentos e proporcionar mais segurança, acessibilidade e qualidade de vida para os moradores do bairro da Zona Norte.

– Vamos urbanizar 31 ruas. Daqui a 14 meses vocês vão poder andar de patins nessas ruas. Vai estar tudo arrumado, com drenagem e esgoto – disse Eduardo Paes.

Mais de 267 mil pessoas estão sendo atendidas pelo programa Bairro Maravilha

O programa Bairro Maravilha tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura urbana de diversos bairros da cidade, especialmente em áreas que historicamente sofrem com a falta de investimentos públicos. Ele atua principalmente com obras de urbanização, como pavimentação de ruas, drenagem, saneamento básico, construção de calçadas e melhorias na iluminação pública. Mais de 50 projetos foram entregues em toda a cidade desde 2021 pela Prefeitura. Dez seguem em andamento na Zona Oeste e outras cinco estão em curso na Zona Norte. Os investimentos para levar mais dignidade e desenvolvimento a essas regiões ultrapassam R$ 1,2 bilhão.

Sua importância está relacionada à promoção da qualidade de vida dos moradores, à valorização dos imóveis, à redução de alagamentos e à melhoria das condições de mobilidade e segurança nos bairros beneficiados. Mais de 267 mil pessoas estão sendo atendidas. Além disso, o Bairro Maravilha contribui diretamente para o desenvolvimento social e urbano, diminuindo desigualdades e oferecendo melhores condições de habitação e bem-estar à população.