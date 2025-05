Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (20/05/2025)

Por MRNews



Horóscopo do Dia: Clareza mental e escolhas conscientes

Nesta quarta-feira, a entrada do Sol em Gêmeos marca uma virada energética significativa. É tempo de trocar ideias, explorar novos aprendizados e cultivar a leveza. A Lua segue em Libra, favorecendo o equilíbrio, o senso de justiça e as relações sociais. Mercúrio e Saturno formam um aspecto harmônico, trazendo foco e responsabilidade às decisões. É o momento ideal para refletir antes de agir e dialogar com maturidade.

Veja agora as previsões para o seu signo com cor e número da sorte do dia:

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Terça (13/05/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (09/05/2025)

Áries (21/03 – 20/04)

O dia favorece acordos, trocas e diálogos com pessoas diferentes. A inquietação pode aparecer, mas você saberá canalizá-la com inteligência. Aproveite a energia geminiana para estudar, viajar ou iniciar um novo projeto.

Cor da sorte: Laranja

Laranja Número: 14

Touro (21/04 – 20/05)

Depois de um período mais introspectivo, você se sentirá mais aberto ao novo. Finanças exigem atenção e responsabilidade. Um conselho: compartilhe mais suas ideias, mas não se precipite em decisões importantes.

Cor da sorte: Verde-musgo

Verde-musgo Número: 22

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O Sol entra no seu signo trazendo mais brilho, coragem e iniciativa. Sua comunicação estará afiada, e as oportunidades profissionais e amorosas tendem a surgir com facilidade. Só evite prometer o que não pode cumprir.

Cor da sorte: Amarelo

Amarelo Número: 5

Câncer (21/06 – 21/07)

A sensibilidade aumenta, mas você conseguirá lidar melhor com os altos e baixos. Aproveite o dia para resolver assuntos familiares e colocar a casa em ordem. Escute mais e fale menos.

Cor da sorte: Azul-marinho

Azul-marinho Número: 30

Leão (22/07 – 22/08)

Você estará mais sociável e disposto a ampliar sua rede de contatos. Convites inesperados podem surgir, inclusive no campo amoroso. Não tenha medo de mudar de planos se isso te fizer bem.

Cor da sorte: Dourado

Dourado Número: 7

Virgem (23/08 – 22/09)

Hoje é um bom dia para lidar com questões profissionais, contratos e compromissos sérios. Evite o perfeccionismo em excesso. Um elogio inesperado pode te motivar a seguir em frente com mais confiança.

Cor da sorte: Cinza-claro

Cinza-claro Número: 9

Libra (23/09 – 22/10)

Com a Lua no seu signo, suas emoções estarão à flor da pele, mas também mais equilibradas. Um bom dia para mediar conflitos e buscar soluções justas. O amor ganha destaque — permita-se viver algo novo.

Cor da sorte: Rosa-claro

Rosa-claro Número: 18

Escorpião (23/10 – 21/11)

Reflexões profundas e mudanças internas estarão no centro do seu dia. Talvez você precise se afastar um pouco de certas pessoas para se reconectar com sua verdade. O silêncio pode ser poderoso.

Cor da sorte: Preto

Preto Número: 26

Sagitário (22/11 – 21/12)

As relações interpessoais ganham destaque. Parcerias, amizades e até romances podem surgir ou se fortalecer. Use o bom humor e a espontaneidade a seu favor, mas evite excessos verbais.

Cor da sorte: Violeta

Violeta Número: 19

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você estará com o raciocínio rápido e senso de responsabilidade elevado. Use esse dia para tomar decisões importantes no trabalho. Uma conversa em família pode ajudar a resolver um mal-entendido antigo.

Cor da sorte: Marrom-claro

Marrom-claro Número: 31

Aquário (21/01 – 19/02)

O dia favorece estudos, viagens curtas, atividades culturais e conversas inspiradoras. É hora de sair da rotina e abrir a mente para o novo. Apenas não deixe pendências sem resposta.

Cor da sorte: Prata

Prata Número: 10

Peixes (20/02 – 20/03)

Assuntos financeiros e emocionais se entrelaçam hoje. Pode surgir uma oportunidade de investimento ou ajuda inesperada. No amor, seja honesto sobre o que sente — a transparência será o melhor caminho.

Cor da sorte: Verde-água

Verde-água Número: 2

Dica do dia: Aproveite a entrada do Sol em Gêmeos para se libertar de padrões mentais rígidos. É tempo de aprender, ensinar, conversar e fluir com leveza. Use a curiosidade como ponte para a sabedoria.

Tags: horóscopo do dia, signos, astrologia 2025, quarta-feira 21 de maio, número da sorte, cor da sorte, previsão astrológica

