Evento marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) com apoio da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, realizou nesta sexta-feira (16) uma manhã especial no Parque Ecológico Anthero dos Santos, em alusão a Campanha – 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.

O evento contou com oficinas, apresentações e atividades educativas voltadas à proteção da infância e ao fortalecimento da rede de apoio, reunindo profissionais, famílias e crianças em um momento de conscientização e mobilização social.

A ação reforçou que proteger é um ato de amor e responsabilidade, e que juntos somos mais fortes na luta contra qualquer forma de violência.