Educadores de Ubatuba apreciam exposições de arte na capital paulista – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O último sábado, 17, foi um momento marcante para os 33 Arte Educadores da Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba (SME) que tiveram a oportunidade de imergir no universo impressionista do pintor Claude Monet por meio da exposição “A Ecologia de Monet”, no Museu de Arte de São Paulo (MASP). O acervo da mostra é composto por 33 obras, sendo que, algumas delas é a primeira vez expostas na América Latina.

Além da exposição de Monet, o MASP abriga grandes mestres da pintura, como Pablo Picasso, Vincent Van Gogh, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Volpi e muitos outros. O percurso artístico oferecido na visita proporcionou aos professores uma “travessia” do clássico ao contemporâneo, destacando a força expressiva da exposição do artista como Franz Krajcberg, que traz à tona questões ambientais urgentes por meio de sua arte.

“As obras convidam o público a refletir sobre a interação entre arte e natureza, promovendo uma experiência inesquecível para esses professores que viram tantas vezes, em sua formação, essas obras serem citadas”, explicou a coordenadora de Arte da SME, Adriana Dias.

Ainda no MASP, os visitantes apreciaram a exposição “Bordados das Mulheres Atingidas por Barragens”. “Como não poderia guiar todos os 33 professores ao mesmo tempo, criei uma lista com vários nomes e obras e os professores precisavam achar e mandar foto no grupo de whatsapp montado para a viagem. Isso tornou a formação ainda mais precisa e divertida”, acrescentou Adriana.

“A curadoria sensível e atenta transformou a experiência em algo verdadeiramente especial e inspirador. Foi um privilégio vivenciar esse momento tão significativo ao lado de colegas e diante de tanta arte potente”, comentou a supervisora Mayriele Germano.

Após a experiência no MASP, o grupo seguiu para o Itaú Cultural, onde conheceu mais sobre a trajetória de Ana Mae Barbosa, referência no ensino da Arte no Brasil e como ela mudou a postura dos museus brasileiros em relação a Arte Popular, culminando na Ocupação Palavra Cantada, que, de maneira lúdica e sensorial, encantou os participantes. Para muitos professores essa foi a primeira vez que foram a um museu desse porte.

“A viagem foi simplesmente demais. Um dia verdadeiramente inesquecível, marcado por trocas ricas, descobertas, reflexões e crescimento. A experiência na exposição nos permitiu reafirmar nosso valor como profissionais da arte e da educação. Estar em um ambiente tão inspirador, com obras tão potentes, foi um privilégio. Agradeço por essa oportunidade incrível, que só foi possível graças à sensibilidade, à dedicação e ao compromisso de quem tornou tudo isso realidade. Que venham mais encontros como esse”, comemorou a professora de Arte, Ana Nogueira.