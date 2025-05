Cúpula de Chefes de Estado do BRICS será no MAM Rio – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Museu de Arte Moderna foi reformado no ano passado para a reunião de Cúpula do G20 – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

O Museu de Arte Moderna do Rio (MAM) será o palco da Cúpula dos Chefes de Estado do BRICS, marcada para os dias 6 e 7 de julho. O espaço, localizado no Parque do Flamengo, passou por uma ampla renovação no ano passado, conduzida pela Prefeitura do Rio, que incluiu melhorias em áreas internas e externas.

Em novembro de 2024, o MAM já havia sediado a reunião do G20, recebendo líderes como Joe Biden e Emmanuel Macron. Agora, será a vez dos chefes de estado de China, Rússia, Índia, África do Sul e de outros países convidados, como Egito e Etiópia.

Ao todo, o evento deve reunir cerca de 4 mil participantes, distribuídos entre 40 delegações, movimentando significativamente a cadeia turística e econômica da cidade. A Prefeitura estima um impacto financeiro superior a R$ 23 milhões durante os dois dias do encontro.

– É um orgulho para o Rio representar o Brasil mais uma vez, mostrando ao mundo não só a beleza da nossa cidade, mas também nossa capacidade de sediar grandes eventos internacionais com excelência. Fomos a capital do G20 no ano passado e, agora, seremos a capital do mundo novamente com o BRICS, tendo o MAM e o Aterro do Flamengo como cenário – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

A realização da cúpula reforça o posicionamento do Rio como sede de grandes encontros internacionais. Segundo levantamento da Prefeitura, turistas vindos de países do BRICS representaram apenas 18% dos visitantes estrangeiros na cidade em 2024. A meta agora é ampliar esse percentual e atrair mais voos, investimentos e intercâmbios culturais com os países-membros.