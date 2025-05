Atletismo joseense conquista medalhas no Paulista Sub-18

Nei José Sant’Anna





A equipe São José Atletismo/Atleta Cidadão, mantida pela Prefeitura de São José dos Campos, fez bonito no Campeonato Paulista Loterias Caixa de Atletismo Sub-18, disputado no último fim de semana (17 e 18) na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. Os jovens talentos joseenses voltaram para casa com resultados de destaque.

Gustavo Machado Jardim brilhou ao conquistar a medalha de prata nos 800 metros e ainda garantiu um sólido quarto lugar nos 1500 metros rasos. Matheus Luan da Silva Balbino também subiu ao pódio, levando o bronze nos 400 metros rasos.

Nas provas combinadas, Nicolas Carlos Moreira da Silva mostrou versatilidade ao assegurar a terceira posição no decatlo.

Nos revezamentos, a equipe masculina, composta por Ailton Ferreira, Rhyan Meireles, Vitor Hugo e Matheus Balbino, faturou o bronze nos 4×100 metros. No feminino, Alicia Almasi, Laureen Makini, Ana Carolina e Eduarda Alanna alcançaram a quarta colocação na mesma prova.

Entre os demais destaques, Ana Júlia Campos Silva conquistou o oitavo lugar nos 1500 metros, enquanto Laila Oliveira Correia garantiu a mesma colocação no lançamento do martelo.

Agora, a equipe já se prepara para o próximo desafio: o Troféu São Paulo, que acontecerá nos dias 24 e 25 de maio, a partir das 8h, novamente na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. O evento promete reunir alguns dos principais nomes do atletismo paulista.



