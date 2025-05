ASSISTIR Confiança x Londrina Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (19/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Confiança x Londrina é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (19) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Confiança x Londrina: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série C do Brasileirão

Na noite desta segunda-feira, 19 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), Confiança e Londrina se enfrentam na Arena Batistão, em Aracaju, em confronto válido pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é crucial para as pretensões de ambas as equipes na competição e será transmitida ao vivo pelo canal Nosso Futebol+, com cobertura em tempo real pelo site ge.globo.

Situação do Confiança na Série C

O Confiança vive um momento delicado na Série C. A equipe sergipana acumula três derrotas consecutivas, a pior sequência da temporada até o momento. No último compromisso, o Dragão perdeu por 2 a 0 para o Náutico, fora de casa. Com apenas três pontos conquistados até aqui, o time ocupa a zona de rebaixamento e precisa urgentemente de uma vitória para tentar respirar na competição.

O jogo contra o Londrina marca a estreia do técnico Luizinho Vieira em casa. Com o apoio da torcida no Batistão, a expectativa é de uma postura mais ofensiva da equipe, que deve entrar em campo com três atacantes. A mudança busca reverter o momento negativo e reanimar a confiança do elenco proletário.

Situação do Londrina na Série C

O Londrina, por outro lado, vive um cenário oposto. Ainda invicto na Série C, o time paranaense venceu os dois primeiros jogos, mas acumula três empates consecutivos nas últimas rodadas, contra Maringá, São Bernardo e Tombense. Mesmo assim, o Tubarão se mantém entre os líderes e aposta no bom retrospecto fora de casa – foram apenas uma derrota nos últimos 10 jogos como visitante na temporada.

Comandado por Claudinei Oliveira, o Londrina terá desfalques importantes: o volante Sousa e o atacante Pablo estão suspensos. Lucas Marques retorna de lesão e deve ocupar o meio-campo, enquanto Edson Cariús aparece como a novidade no ataque. A defesa também será reforçada com o retorno de Wallace.

Prováveis escalações

Confiança – Técnico: Luizinho Vieira

Provável time: Allan; Valdir Júnior, Lucas Souza (ou Maicon), Eduardo Moura e Airton; Fábio, Dionísio e Luiz Otávio; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.

Pendurado: Eduardo Moura

Desfalque: Felipe Vieira (departamento médico)

Londrina – Técnico: Claudinei Oliveira

Provável time: Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Gustavo França; Henrique, Edson Cariús e Iago Teles.

Pendurados: Maurício

Desfalques: Sousa e Pablo (suspensos); Yuri Lima e Daniel Bolt (lesionados)

Arbitragem

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL) Assistente 1: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)

Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) Assistente 2: Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL) Quarto árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Onde assistir Confiança x Londrina ao vivo

A partida será transmitida ao vivo no canal Nosso Futebol+, que pode ser acessado por plataformas de TV por assinatura ou streaming esportivo. Para quem deseja acompanhar minuto a minuto e os principais lances, o ge.globo oferecerá cobertura completa em tempo real.

Considerações finais

A expectativa para Confiança x Londrina é de um confronto equilibrado, com duas equipes em momentos distintos. Enquanto o time sergipano busca sair da crise e abandonar o Z-4, o Londrina mira a liderança da competição. A força da torcida azulina será fundamental, mas o Tubarão chega com a confiança de quem sabe jogar fora de casa.

