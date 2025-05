Alunos do projeto Eu Pratico Esporte Educacional Escolar da modalidade xadrez participam de evento de integração na Câmara Municipal, com a iniciativa Crianças na Política

Fotos: Isabely Sete

Cerca de 150 estudantes, de cinco escolas da rede municipal de ensino, que integram o projeto “Eu Pratico Esporte Educacional Escolar”, da Secretaria da Educação (Sedu), na modalidade xadrez, foram convidados a participar de um evento de integração e, ao mesmo tempo, do projeto “Crianças na Política”, que é promovido pela Câmara Municipal de Sorocaba. Assim, na última sexta-feira (16), todos puderam passar uma manhã praticando o jogo de tabuleiro, entre os colegas também das outras escolas e, inclusive, com adultos, funcionários da Câmara, que se dispuseram a jogar, na ocasião. Na sequência, os alunos também fizeram um tour, em grupos, pelas dependências da Câmara Municipal e receberam informações sobre como é o dia a dia e o trabalho dos vereadores do Legislativo sorocabano.

Participaram estudantes do 3º ao 5º ano, com idades que variam entre 8 e 11 anos. Eles vieram de cinco escolas que fazem parte do projeto “Eu Pratico”, com a modalidade xadrez: E.M. “Profª. Ana Cecília Falcato Prado Fontes” (Jardim Renascer), E.M. “Prof. Ary de Oliveira Seabra” (Cajuru do Sul), E.M. “Prof. Edemir Antonio Digiampietri” (Vila Barão), E.M. “Prof. José Carlos Florenzano” (Jardim Santa Esmeralda) e E.M. “Prof. Luiz Almeida Marins” (Júlio de Mesquita Filho). E lotaram as mesas dispostas no saguão “Salvadora Lopes”, que dá acesso à Casa de Leis. Conheceram suas dependências, entre as quais podemos destacar o Plenário, os gabinetes dos vereadores, a sala da Presidência e também a área de Comunicação, onde está localizada a Rádio Câmera.

O objetivo do projeto “Crianças na Política” é aproximar os estudantes da política, mostrando a importância de uma instituição como é o Legislativo, apresentando sua estrutura e seu funcionamento, de maneira geral, e quais são seus principais ocupantes, os vereadores.

“Ficamos muito felizes em proporcionar, para os alunos do Projeto ‘Eu pratico’, essa atividade externa de xadrez, modalidade que desenvolve raciocínio, concentração, estratégia, respeito, entre outros fatores. As crianças adoram participar de eventos fora do ambiente escolar e, especificamente, tivemos a oportunidade de trazê-los aqui para a Câmara Municipal de Sorocaba, a casa do Legislativo de nossa cidade, conseguindo conciliar o festival de integração de xadrez das crianças com um tour educacional proporcionado pela equipe da Escola do Legislativo, gerando um importante valor educacional agregado”, afirma o gestor de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Rafael Amadio.

O presidente da Câmara, vereador Luís Santos, também destacou a relevância dessa iniciativa. “É uma experiência muito gratificante para nós ver essa, que é a Casa do Povo, borbulhando de alegria com essas crianças, que são cidadãos em formação”, ressaltou o presidente ao saudar os alunos, professores e a equipe de apoio pedagógico da Sedu.

“Nesta nova gestão, neste ano, intensificamos esse trabalho com os estudantes. E para nós também é uma alegria. Além disso, trazer o projeto do xadrez para a Câmara é uma novidade para nós que está sendo muito positiva essa interação com os jovens”, disse o diretor geral da Escola do Legislativo, Tiago Marcolino.

Nas mesas, diante dos tabuleiros, os alunos tiveram a oportunidade de se revezar nas partidas e também experimentar os lances usando os tabuleiros gigantes que foram montados na entrada da Câmara Municipal.

“Talvez o principal princípio quando falamos de Esporte Educacional seja o ‘ensinar mais que esporte para todos’ e, sem dúvida, essa integração com um projeto da câmara municipal enriquece demais a proposta pedagógica de eventos de integração como esse”, finaliza o professor em afastamento técnico pedagógico da Sedu, Luis Gustavo Maganhato.

Entre os professores, que são também instrutores das aulas de xadrez do projeto da Sedu e acompanharam a atividade no Legislativo, estava Sabrina Salerno Ribeiro Trombelli, da E.M. “Prof. José Carlos Florenzano”. Ela ressalta a importância do projeto e seu reflexo positivo no dia a dia dos alunos. “É notável a melhora na atenção, na concentração, no raciocínio lógico e matemático. Além disso, começamos a ver a mudança no comportamento em sala de aula e no desempenho pedagógico deles, nas inúmeras disciplinas. Eles passam a ser mais solidários e mais pacientes, mais persistentes em suas tarefas e com mais foco. E nós também os incentivamos a compartilhar o que aprenderam, com suas famílias em casa e até com os colegas que, por algum motivo, não puderam participar do projeto. Nesse sentido, eles são alunos, mas também podem ser professores”, completa a professora.