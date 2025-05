Al Shabab x Al Ittihad ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (20/05), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Al Shabab x Al Ittihad acontece HOJE (20) às 15 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita 2024 – 2025.

Palpite e Prévia: Al Shabab x Al Ittihad – Saudi Pro League – 20/05/2025

Na penúltima rodada da temporada 2024/25 da Saudi Pro League, o recém-coroado campeão Al Ittihad visita o Al Shabab, nesta terça-feira, 20 de maio de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Al-Shabab Club Stadium, em Riad. O confronto promete ser eletrizante, com os visitantes em clima de festa e os mandantes buscando encerrar a temporada com dignidade diante de sua torcida.

Momento das Equipes

Al Ittihad conquistou de forma antecipada seu 10º título da liga, após vencer o Al Raed por 3 a 1 na última rodada. Com quatro vitórias consecutivas, o time comandado por Laurent Blanc demonstrou força ofensiva ao marcar três gols em cada uma dessas partidas. O destaque fica para os atacantes Steven Bergwijn, Danilo Pereira e Abdulrahman Alobud, que marcaram no triunfo que selou a taça.

Já o Al Shabab, que vive uma temporada sólida, garantiu matematicamente a 6ª posição, com 57 pontos. Sob o comando de Fatih Terim, os White Lions venceram os dois últimos jogos por 3 a 1, incluindo um clássico contra o Al Riyadh, e ainda podem encerrar a campanha com sua maior pontuação em 13 anos.

Histórico do Confronto

No primeiro turno, o Al Ittihad venceu o Al Shabab por 2 a 1, e agora busca completar uma dobradinha sobre os rivais pela primeira vez desde a temporada 2019/20. No entanto, os anfitriões venceram este confronto em casa por 1 a 0 no último ano e são fortes como mandantes, com 32 pontos conquistados em 16 jogos no seu estádio.

Prováveis Escalações

Al Shabab (4-3-3):

Bushchan; Al-Sharari, Al Shwirekh, Hoedt, Renan; Kamara, Guanca, Al Juwayr; Camara, Hamdallah, Carrasco

Desfalques: Seung-Gyu Kim (lesão no ligamento), Mohamed Al-Thani (problema muscular) e possível ausência de Fahad Al Muwallad (problema no peito)

Al Ittihad (4-5-1):

Rajkovic; Shanqeeti, Al-Amri, Pereira, Mitaj; Kante, Fabinho; Alobud, Aouar, Hernandez; Bergwijn

Desfalques: Hasan Kadesh (lesão muscular), dúvida sobre a presença de Karim Benzema

Destaques Individuais

Abderrazak Hamdallah , do Al Shabab, volta após suspensão e disputa a artilharia com 21 gols , dois a menos que Cristiano Ronaldo.

, do Al Shabab, volta após suspensão e disputa a artilharia com , dois a menos que Cristiano Ronaldo. Karim Benzema , também com 21 gols, é dúvida por questões físicas, o que pode afetar o poder ofensivo do Al Ittihad.

, também com 21 gols, é dúvida por questões físicas, o que pode afetar o poder ofensivo do Al Ittihad. A presença de craques como Kanté, Fabinho, Bergwijn e Houssem Aouar reforça o favoritismo técnico dos campeões, mesmo com possível rotação no elenco.

Palpite Al Shabab x Al Ittihad

Ambos os times chegam embalados e com o ataque em evidência. O Al Ittihad pode poupar alguns titulares pensando na próxima temporada, o que nivela as forças diante de um Al Shabab confiante em casa. A expectativa é de um duelo equilibrado e com gols para os dois lados.

Palpite: Al Shabab 2 x 2 Al Ittihad

Onde Assistir

A partida será transmitida nas plataformas de streaming da Pro League Saudita.