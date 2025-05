Agência Minas Gerais | Bombeiros em Minas intensificam ações para reduzir riscos de acidentes no trânsito e agilizar atendimentos

Relacionadas



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) já realizou mais de 300 ações no ano passado para redução do risco de acidentes de trânsito em Minas Gerais. Essas iniciativas foram implementadas a partir de estudo da corporação em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), que traçou o retrato das estradas mineiras e criou o primeiro banco de dados unificado do país sobre acidentes de trânsito no estado mineiro.

O levantamento reuniu mais de 2 milhões de registros de acidentes de trânsito entre 2019 e 2025 e será fundamental para a adoção de novas políticas públicas de forma a nortear o atendimento do CBMMG e reduzir o tempo de resposta nas ocorrências de trânsito.

Entre o ano passado e este ano já foram instaladas também três novas unidades do Corpo de Bombeiros Militar nas cidades Itaobim, Campo Belo e João Monlevade, além de duas Brigadas de Incêndio, treinadas pelo CBMMG, nas cidades de Paraisópolis e Carandaí. A chegada de mais uma viatura especializada para o atendimento de emergências envolvendo substâncias químicas perigosas também reflete a preparação para o alto índice de acidentes dessa natureza, constatadas pelo estudo.

O levantamento apontou nas denominadas “áreas quentes”, trechos de rodovias ou regiões que concentram maior número de acidentes, nos últimos três anos. O Corpo de Bombeiros Militar registrou mais de 70 mil atendimentos envolvendo acidentes de trânsito em todo o estado, sendo a região Norte a de maior índice de letalidade. Outra constatação já esperada mostrou que a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) concentra o maior volume dos atendimentos.





















O Acordo de Cooperação Técnico-Científico firmado pelo CBMMG e a SES permitiu a criação do primeiro banco unificado do país que reúne dados dos principais órgãos atrelados aos acidentes de trânsito: CBMMG, SES, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“O conhecimento científico tem sido nosso aliado; e os resultados deste estudo nos permitiu direcionar, com precisão, os recursos disponíveis para otimizar o nosso atendimento em algumas regiões de Minas, como é o caso de João Monlevade, onde foi instalado um Pelotão de Bombeiros, reduzindo pela metade o tempo resposta”, explicou a comandante-geral do CBMMG, coronel Jordana Filgueiras.

Investimento em pesquisas

Mas os investimentos na área científica não param por aí. Recentemente, o CBMMG, assinou um Termo de Cooperação com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que trará resultados diretos para o serviço operacional.

A parceria possibilitará novos trabalhos nos campos das geociências, ciência de dados, modelagem, sensoriamento remoto, dentre outras áreas. Uma das futuras ações envolverá automatização de tarefas e a utilização de inteligência artificial em prol de atendimentos mais precisos e eficientes.