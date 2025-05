Serviço ao público ganha protagonismo no Festival América do Sul com estandes e ouvidoria – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

No Porto Geral, PM, PRF, Exército e TJMS interagem e oferecem atendimento à população

Mais do que um encontro de culturas e linguagens artísticas, o Festival América do Sul Pantanal 2025 também é espaço de cidadania e aproximação entre a população e instituições públicas. Neste ano, estandes montados no térreo do Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá, no Porto Geral, reúnem ações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do Exército Brasileiro, do Tribunal de Justiça, da Polícia Rodoviária Federal e, como novidade, uma Ouvidoria voltada a artistas e prestadores de serviço do evento.

A Polícia Militar participa com um estande de caráter educativo, destacando principalmente o Programa Mulher Segura (Promuse), voltado ao enfrentamento da violência doméstica. Os visitantes recebem materiais informativos sobre os ciclos da violência e canais de denúncia, com números atualizados dos serviços disponíveis em Corumbá.

O espaço também apresenta as ações do Proerd, programa de prevenção ao uso de drogas desenvolvido em escolas de todo o estado, incluindo instituições de ensino de Corumbá. Os materiais pedagógicos expostos são utilizados nas atividades com os alunos, que já demonstram familiaridade com os símbolos do programa.

Outro destaque é o trabalho de acompanhamento feito pelo Promuse após a denúncia, com visitas e apoio contínuo às mulheres atendidas, incluindo a verificação do cumprimento de medidas protetivas.

Já o Exército Brasileiro oferece uma imersão no Pantanal, com exposição de réplicas de animais típicos do bioma, como a onça-pintada, o tamanduá-mirim e o tatu-canastra, armadilhas utilizadas em campo e equipamentos de sobrevivência. Os militares também apresentam a história do Forte de Coimbra, símbolo de resistência durante a Guerra do Paraguai.

A ação busca não apenas informar a população sobre a atuação da tropa especializada em operações no ambiente pantaneiro, mas também despertar o interesse de jovens pela carreira militar. Cartazes com informações sobre as formas de ingresso nas Forças Armadas estão disponíveis no local, e a presença das crianças tem sido um estímulo à interação e à curiosidade.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também marca presença com um posto do Juizado Especial, oferecendo atendimento gratuito para abertura de ações de menor complexidade, como cobranças, danos morais e questões de consumo — com valores de até 20 salários mínimos.

O serviço é realizado por uma equipe preparada para orientar a população, com o apoio de uma van que funciona como unidade móvel e amplia o horário de atendimento até a meia-noite. Além disso, panfletos explicativos são distribuídos no local, indicando os tipos de processos que podem ser iniciados ali mesmo, com audiências de conciliação agendadas e intimações enviadas por WhatsApp.

A Polícia Rodoviária Federal combina fiscalização nas rodovias da região com ações educativas dentro do festival. No estande da PRF, crianças se divertem com a “Mini-multa”, ferramenta lúdica que estimula a conscientização sobre segurança no trânsito desde cedo.

A ideia é que os pequenos observem os comportamentos dos adultos e participem ativamente da construção de um trânsito mais seguro. Uma moto da corporação também está em exposição, e apresentações musicais com um policial tocando violão ajudam a atrair o público e tornar o espaço mais acolhedor. A proposta é reforçar a empatia e o diálogo com a comunidade.

Pela primeira vez, o festival conta ainda com uma Ouvidoria para atendimento direto ao público, a artistas e prestadores de serviço. O canal funciona por WhatsApp e pode ser acessado por meio de QR Codes espalhados em pontos estratégicos do evento.

A proposta é receber ocorrências das mais simples às mais complexas, e responder com agilidade, oferecendo soluções sempre que possível. A iniciativa fortalece a organização do festival como um espaço colaborativo, atento às necessidades de quem ajuda a fazê-lo acontecer.

Ao integrar arte, serviço público e escuta ativa, o Festival América do Sul Pantanal reafirma seu compromisso com a diversidade e a construção de uma sociedade mais informada, consciente e participativa.

O Festival América do Sul acontece até o dia 18 de maio, com uma vasta programação cultural. Confira as atrações aqui: https://mscultural.ms.gov.br/festival/festival-america-do-sul/.

Evelise Couto, Ascom FAS 2025