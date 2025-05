RESULTADO DO SORTEIO MEGA SENA 2864 DE HOJE SÁBADO (17/05)

Por MRNews



Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios.

O aguardado sorteio da Mega Sena hoje promete agitar as esperanças de milhões de apostadores em busca do tão sonhado prêmio milionário. A Mega Sena é conhecida como uma das loterias mais populares e emocionantes do Brasil, caracterizada por seus impressionantes acumulados e a capacidade de transformar vidas da noite para o dia.

O jogo consiste em escolher seis números dentre os 60 disponíveis no volante, e a premiação principal é destinada aos sortudos que acertarem todas as dezenas sorteadas. Com sorteios regulares, a Mega Sena cativa a imaginação dos participantes, oferecendo uma chance única de mudar o curso de suas vidas com um prêmio substancial.

COnfira aqui o resultado da Mega Sena

MEGA SENA SORTEIO 2864

Em breve

SORTEIO ANTERIOR

Resultado do sorteio de hoje em video

Canal da Caixa https://youtube.com/@canalcaixa?si=eTngt9wQZ_H2u4c3

Página de Resultados das Loterias da Caixa

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

As Loterias da Caixa Econômica Federal são fonte de expectativa e sonhos para milhões de brasileiros, e o momento crucial para muitos é o sorteio. Dentre elas, a Mega Sena é a mais popular, com sorteios realizados sempre às 20h, horário de Brasília. No entanto, este não é um evento isolado, pois outras loterias também têm seus dias e horários específicos.

A tabela abaixo apresenta de forma clara os dias da semana e os horários de sorteio de diversas loterias:

Horários de Sorteio das Loterias da Caixa Econômica

Loteria SEG TER QUA QUI SEX SÁB DOM Mega Sena 20h 20h Dupla Sena 20h 20h Quina 20h 20h 20h 20h 20h 20h 20h Lotomania 20h 20h Lotofácil 20h 20h 20h Loteca/Lotogol 12h Loteria Federal 19h 19h Timemania 20h 20h 20h Dia de Sorte 20h 20h 20h

É importante ressaltar que todos os horários mencionados estão no fuso horário de Brasília. Para aqueles que buscam a sorte nas loterias, este guia serve como referência para estar atento aos dias específicos de cada sorteio.

Que a fortuna sorria para aqueles que ousam sonhar e participar desses emocionantes eventos de sorte!