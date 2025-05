Quem é Samir Xaud, novo presidente da CBF

Samir Xaud será o novo presidente da CBF com chapa única: entenda a eleição histórica

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá um novo presidente a partir do dia 25 de maio de 2025. Samir Xaud, atual presidente da Federação Roraimense de Futebol, será eleito para comandar a entidade máxima do futebol nacional em um pleito que será meramente protocolar. Isso porque ele será o único candidato na disputa após conseguir apoio suficiente para inviabilizar outras chapas.

Xaud registrou oficialmente sua candidatura neste domingo (18), com o respaldo de 25 das 27 federações estaduais e de 10 clubes das Séries A, B e C, superando com folga as exigências mínimas previstas no estatuto de 2017 da CBF, que determina o apoio de ao menos 8 federações e 5 clubes. Com essa ampla aliança, a candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, foi inviabilizada.

A eleição está marcada para o dia 25 de maio, e com a inscrição única, Samir Xaud será automaticamente eleito para o mandato de quatro anos, de 2025 a 2029. A chapa foi batizada de “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização”, com um discurso voltado à reformulação da entidade, que recentemente passou por uma crise institucional.

Quem é Samir Xaud?

Samir Xaud é médico, especialista em infectologia e medicina esportiva, além de empresário do setor fitness. Aos 41 anos, ele lidera a Federação Roraimense de Futebol, entidade que será presidida por sua família há 40 anos em 2026. Xaud se envolveu diretamente com o futebol profissional ao assumir a gestão da federação estadual e, desde então, se destacou pelo bom relacionamento com outros dirigentes.

Seu nome ganhou força nos bastidores após a crise provocada pelo afastamento judicial do então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, acusado de fraude documental. Com o cargo vago, Fernando Sarney, vice-presidente, assumiu como interventor e convocou novas eleições — criando o cenário que viabilizou a ascensão de Xaud.

Vices e composição da diretoria

Além do presidente, também serão eleitos oito vice-presidentes para o mesmo mandato. Entre os nomes estão Michelle Ramalho (Paraíba), Rubens Renato Angelotti (Santa Catarina), Ednailson Rozenha (Amazonas) e Fernando Sarney (CBF), entre outros. A nova diretoria também contará com três membros efetivos e três suplentes do Conselho Fiscal.

Clubes e federações que apoiam Xaud

Entre os clubes que manifestaram apoio à chapa única estão Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Vasco, Paysandu, Remo, Volta Redonda, Amazonas, CRB e Criciúma. Já as únicas federações estaduais que não apoiaram Xaud foram a de São Paulo e a de Mato Grosso. As outras 25 confirmaram presença em sua base aliada, garantindo a maioria absoluta no colégio eleitoral.

Bastidores e resistência

Mesmo com a candidatura consolidada de Xaud, o cenário nos bastidores do futebol não é de total unidade. No sábado (17), 32 clubes das Séries A e B divulgaram um manifesto conjunto pedindo uma gestão mais transparente e criticando as práticas da atual CBF. O movimento sinaliza que a futura gestão enfrentará resistência caso não cumpra as promessas de renovação.

Expectativas para o mandato

Com a confirmação de sua eleição, Samir Xaud promete modernizar a CBF e tornar o futebol mais inclusivo e transparente. Em entrevista à CNN, ele declarou confiança no técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira e demonstrou disposição para manter os projetos em curso, enquanto busca dialogar com clubes e federações para fortalecer as competições nacionais.

O próximo ciclo da CBF, sob liderança de Xaud, será fundamental para o reposicionamento da entidade, especialmente diante dos desafios institucionais recentes e da pressão por profissionalização e boas práticas no futebol brasileiro.

Justiça afasta Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF e determina novas eleições

Nesta quinta-feira (15), uma reviravolta política abalou o comando do futebol brasileiro. O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), determinou o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A decisão inclui a anulação de um acordo firmado anteriormente e a nomeação do vice-presidente Fernando Sarney como interventor, com a responsabilidade de convocar novas eleições “o mais rápido possível”.

Anulação do acordo e suposta falsificação

A medida judicial foi tomada com base na suspeita de falsificação da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, o Coronel Nunes, ex-presidente da CBF e um dos signatários do acordo que deu respaldo à permanência de Ednaldo no comando da entidade. De acordo com o desembargador Zéfiro, existem indícios de incapacidade mental e falsificação, o que invalida o documento que havia sido homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela corte superior”, escreveu o magistrado.

O acordo em questão havia sido assinado no início de 2025 por cinco dirigentes da CBF, encerrando uma ação que questionava o processo eleitoral da entidade e permitindo a reeleição de Ednaldo Rodrigues. Com a suspeita de falsidade documental, o fundamento legal que sustentava sua presidência foi posto em xeque.

Gilmar Mendes e o papel do STF

O caso havia sido encaminhado ao TJ-RJ pelo ministro do STF Gilmar Mendes. Em decisão anterior, no dia 7 de maio, o magistrado negou o afastamento imediato de Ednaldo, mas determinou investigação urgente dos fatos mencionados nas petições encaminhadas ao Supremo. Mendes também havia solicitado a oitiva do Coronel Nunes, que não compareceu por questões de saúde, segundo sua defesa.

Com a ausência do ex-dirigente, o desembargador Zéfiro optou por cancelar a audiência e, diante das provas apresentadas, determinou o afastamento de Ednaldo.

Interventor assume e novas eleições à vista

Com a decisão, Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade, assume temporariamente a presidência da CBF como interventor judicial. Sua principal missão será organizar novas eleições para o comando da entidade com brevidade, de forma transparente e legal.

A instabilidade na cúpula da CBF não é inédita. Esta é a segunda vez que o Tribunal de Justiça do Rio determina a saída de Ednaldo Rodrigues — a primeira ocorreu em dezembro de 2023, mas o dirigente havia retornado ao cargo por força de decisão de Gilmar Mendes.

O que esperar daqui pra frente?

Com Fernando Sarney no comando interino, o cenário político dentro da CBF deve se agitar nos próximos dias. Já há movimentações de grupos interessados em disputar o novo pleito, incluindo nomes ligados a antigos aliados e críticos da atual gestão. O episódio também reacende discussões sobre a governança da entidade, a transparência dos processos eleitorais e o peso das decisões judiciais no esporte brasileiro.

A queda de Ednaldo Rodrigues marca mais um capítulo conturbado na história recente da CBF, evidenciando a necessidade urgente de reformas institucionais profundas.

