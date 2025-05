Prefeito comanda segunda reunião de secretariado da gestão 2025–2028 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O objetivo foi avaliar as ações já realizadas e alinhar as próximas metas da Prefeitura – Beth Santos/Prefeitura do Rio

O prefeito Eduardo Paes reuniu, neste domingo (18/5), o secretariado e os principais gestores da administração municipal para a segunda reunião dos líderes da gestão 2025–2028. O objetivo foi avaliar as ações já realizadas e alinhar as próximas metas da Prefeitura.

Durante a reunião, o prefeito ressaltou a importância de temas estratégicos para a cidade, como o avanço nos serviços de transporte urbano e a nova atuação da Prefeitura na área da segurança pública.

– A gente quer fazer com que os ônibus urbanos normais tenham a mesma evolução que a gente fez com o BRT. Também tem uma nova função que a Prefeitura passa a assumir no campo da segurança pública com a criação da Força Municipal de Segurança, com a Guarda Armada”, afirmou o prefeito, que ressaltou ainda a importância da realização deste tipo de reunião para manter o ritmo da gestão e garantir que os compromissos assumidos com a população sejam cumpridos. – É uma avaliação de como é a gestão, cobrança das nossas metas, das nossas tarefas, além de entender os desafios que a cidade tem diante de si. Então é um dia de prestação de contas, de avaliação, de discussão, … É domingo. Os cariocas estão descansando ou estão no lazer e a gente está aqui pensando neles – declarou.

A reunião terminou com a presença da atriz e escritora Beth Goulart, que recitou uma composição de vários textos de Clarice Lispector, parte do espetáculo teatral “Simplesmente eu, Clarice Lispector”, que está em cartaz no Teatro Clara Nunes. O momento foi uma homenagem ao Rio Capital Mundial do Livro, título que a cidade tem neste ano.