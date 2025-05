Na comemoração dos 79 anos de Jardim, Governo de MS reforça parceria e faz entregas para educação

Com foco em uma gestão municipalista, que pensa nas pessoas, o governador Eduardo Riedel participou neste sábado (17) das comemorações dos 79 anos de Jardim. Durante o evento reforçou a parceria e o compromisso com a cidade e ainda entregou novos investimentos na educação.

Durante a solenidade foram entregues pelo Estado dois novos ônibus escolares zero quilômetro. O objetivo é contribuir com a educação da cidade, dispondo de um transporte de qualidade para os estudantes da rede pública. Este setor é prioridade da gestão estadual.

*Muita satisfação chegar ao município no seu aniversário com tantos investimentos. Trabalho, seriedade e definir prioridades sempre funciona. Esta parceria com a cidade mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o crescimento e evolução de Jardim faz parte da transformação do Mato Grosso do Sul. “Jardim está em desenvolvimento e nós seremos parceiros de primeira hora. Vamos preparar a cidade para o futuro da rota bioceânica, onde vai se abrir muitas oportunidades para as pessoas”, completou.

Cada veículo tem capacidade para 29 alunos, conta com ar-condicionado e foi adquirido com recursos de emenda da bancada federal. O investimento total é de R$ 872 mil, sendo R$ 436 mil por unidade.

Atualmente, o Governo do Estado mantém convênio com o município para o transporte de aproximadamente 140 alunos, com um repasse anual de cerca de R$ 310 mil, colaborando diretamente com os custos operacionais do serviço.

Os investimentos estaduais em Jardim chegam a R$ 80 milhões, em obras nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. O conceito é contribuir com o progresso da cidade para que os resultados e melhorias cheguem diretamente à população.

O prefeito Juliano Guga destacou que esta parceria com o Estado traz resultados efetivos a população. “O governador é municipalista, ouve os prefeitos para saber onde investir. Isto faz a diferença, porque atende o que as pessoas precisam”.

Ele citou os investimentos do Estado que ajudam no crescimento da cidade. “Tem obras do Governo no parque industrial, aeroporto municipal, centro de diagnóstico, além de mais R$ 15 milhões que foram firmados para pavimentação e drenagem. Também nós ajudou com convênio para resolver os estragos da chuva”.

Festividades

O município de Jardim completou 79 anos de emancipação na última quarta-feira (14) e preparou uma programação para celebrar o aniversário. As festividades incluíram shows musicais, atividades culturais, esportivas e ações sociais, além do tradicional desfile cívico-militar.

Os eventos terminam neste sábado (17) com a participação do governador Eduardo Riedel, em uma agenda oficial de lançamento de obras e investimento da prefeitura municipal, na Praça Evandro Bazzo.

Localizada na região sudoeste do Estado, Jardim é uma das cidades estratégicas para o desenvolvimento regional. Fundada em 1946, durante a construção da BR-060, o município nasceu a partir da formação de uma vila. Ela é um dos destinos turísticos mais procurados do Estado, com atrativos naturais como o Buraco das Araras, a Lagoa Misteriosa e o Recanto Ecológico Rio da Prata, que encantam visitantes do Brasil e do exterior.

Jardim também será uma cidade estratégica no desenvolvimento da Rota Bioceânica dentro de Mato Grosso do Sul, já que é o município faz a ligação de todo trajeto até Porto Murtinho, na fronteira com o Paraguai, onde está sendo construída a ponte binacional.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom