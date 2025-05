Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento vão à final em Copa do Mundo

Os baianos Isaquias Queiroz e Gabriel Nascimento asseguraram presença na final da prova C1 500 metros da primeira etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, em Szeged (Hungria). Nesta sexta-feira (16), primeiro dia de competição, eles lideraram suas respectivas baterias e se classificaram em primeiro lugar. A decisão por medalhas está programada para às 5h03 (horário de Brasília) deste sábado (17). A etapa de Szeged termina no domingo (18).

Em sua primeira competição internacional desde os Jogos de Paris, Isaquias avançou à final do C1 500 com o tempo de 1min48s65, o melhor de todas as baterias nas semifinais. Já Gabriel se classificou em sexto lugar geral ao concluiu a prova em 1min49s74.

Especialista no C1 1000, única distância no programa de Los Angeles 2028, Isaquias lamentou ter ficado de fora da final da prova em que soma um ouro de duas pratas olímpicas, a última delas obtida em Paris 2024. Ele fez o sexto melhor tempo das eliminatórias, mas saiu na semifinal ao terminar a bateria na nona colocação (4min18s01).

“Muita prova, uma em cima da outra. O meu método de remada desgasta muito mais. Até me perguntaram, ainda no Brasil, se eu queria mesmo participar de todas, e eu disse que sim, mas não imaginava que o tempo de intervalo seria tão curto. Com eliminatória e semifinal tudo no mesmo dia, é cãibra e cansaço na certa. Mas, graças a Deus, consegui me classificar para uma final. Amanhã é dar tudo de mim nessa final e também dar o meu melhor no C2, se Deus quiser”, disse Isaquias, campeão no C1 1000 da Copa Brasil no mês passado.

A delegação brasileira de canoagem conta ainda com Filipe Vinicius Santana Vieira (provas C2 500 e C4 500), Jacky Jamel Nascimento Goodmann (C2 500 e C4 500) e Mateus Nunes Bastos de Souza (C1 5000 e C4 500). Eles disputarão as eliminatórias no sábado (17) e, em caso de classificação, competirão por medalhas no domingo (18).

