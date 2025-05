“HumanizAção” acolhe 17 pessoas em situação de rua nesta sábado (17) – Agência de Notícias

Posted on

Fotos: Michelle Alves – Secom O frio da manhã desta quarta-feira (29) não impediu o encontro dos participantes da 30ª edição do Dia do Desafio, realizada no entorno do Paço Municipal, no Alto da Boa Vista. A iniciativa deste ano teve como tema “Se Joga no Desafio”, proporcionando, durante a ação, atividades como caminhada, ginástica […]