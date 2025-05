Guarany FS/Servplan é campeão da categoria principal do Cruzeirão 2025 – Agência de Notícias

O Guarany FS/Servplan é o vencedor da categoria Principal da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025. A equipe derrotou o Manchester Paulista/Zero Grau/Ossel/Sol Brasil/CJA, atual tricampeão da competição, pelo placar de 3 a 2, em partida na manhã deste domingo (18), na Arena Sorocaba.

Realizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), o Cruzeirão é considerado um dos maiores e mais tradicionais torneios de futsal do País.

O jogo começou com domínio do Guarany FC, porém o Manchester Paulista explorava os contra-ataques e abriu o placar. O adversário empatou ainda no primeiro tempo, em um jogo de marcação intensa, de ambos os lados, e com os goleiros fazendo defesas importantes.

No segundo tempo, restando oito minutos para o fim da partida, o Guarani FC aproveitou roubada de bola e o gol da virada saiu após a bola desviar em jogador do Manchester Paulista e enganar o goleiro. Cinco minutos depois, também em retomada de bola, no meio da quadra e, com o gol livre, o Guarany FC ampliou o placar: 3 a 1. O adversário apostou no esquema goleiro-linha e conseguiu diminuir faltando 45 segundos de jogo.

O Guarany FS/Servplan é o maior campeão do Cruzeirão, agora com 12 títulos conquistados: 1985, 1986, 1992, 1993, 1994, 1997, 1999, 2008, 2011, 2016, 2018 e 2025. O time, neste ano, completa 64 anos de história. Por vez, o Manchester Paulista/Zero Grau/Ossel/Sol Brasil/CJA foi campeão do torneio em 2022, 2023 e 2024.

Além de premiadas as equipes campeã e vice, com troféus e medalhas personalizadas, recebeu troféu de artilheiro o jogador Gabriel Soares Mota (12 gols), do Guarany FS, time que teve ainds a melhor defesa, com cinco gols sofridos. A equipe mais disciplinada (troféu Fair Play) foi o Panorama Alumínio, que recebeu apenas um cartão amarelo.

Esta edição do Cruzeirão contou com a participação de 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

Antes da partida principal, o público prestigiou o jogo amistoso em que os alunos de futsal Sun-11 do Centro Esportivo (CE) Maria Eugênia venceram, por 5 a 2, a equipe do CE Dr. Pitico, às 9h30.

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuou na segurança durante o jogo, ocasião em que não foi permitido que torcedores entrassem na Arena Sorocaba com bandeiras com mastro, garrafas, latas ou capacetes.

O vice-prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto, que representou o prefeito Rodrigo Manga, prestigiou a partida final. Além dele, estiveram presentes: o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Mosca; o conselheiro do Jornal Cruzeiro do Sul, Pedro Souza, também representando o Panatlhon Club Sorocaba; o presidente da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA), Hélio Sola Aro, e o ex-jogador de futebol Ademir de Barros, o Paraná.

Mais informações sobre o Cruzeirão 2025 podem ser obtidas no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/, pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected] .